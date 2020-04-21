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Крепость в Сороках, архивное фото.

Архитектурные изыски - в каком состоянии историческое наследие Кишинева

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200421/29956326/arkhitekturnye-izyski-v-kakom-sostoyanii-istoricheskoe-nasledie-chisinau.html

Только в столице насчитываются десятки исторических памятников архитектуры, которые находятся под охраной государства, все эти объекты нуждаются в неустанном внимании специалистов.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Только в Кишиневе есть целый ряд архитектурных объектов, представляющих особую историческую ценность. Все они включены в Реестр памятников национального и муниципального значения. Эти здания могут привлечь внимание как рядового гражданина страны, так и сотен туристов, интересующихся историей. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил директор Агентства по Инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ. 

По словам специалиста, именно наша страна обладает разнообразным и богатым архитектурным наследием, но все эти "сокровища" из прошлого, к сожалению, не получают достаточного внимания и оценки.

"Практически в каждом населенном пункте есть памятник архитектуры, находящийся в разрушенном состоянии. Речь идет как о старых церквях и монастырях, так и об усадьбах. Конечно, сегодня в стране есть насущные проблемы, связанные с образованием и здравоохранением, но власти не должны забывать о культуре и архитектуре", - отметил собеседник. 

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По утверждению Штефэницэ, сегодня профильные органы государства должны предпринимать серьезные меры для реставрации или хотя бы консервации состояния памятников архитектуры. 

Штефэницэ привел довольно тревожную статистику - лишь за период 2006-2010 годов в республике были стерты с лица земли 44 архитектурных памятника национального и регионального значения. Последняя попытка сноса исторического знания произошла 27 августа 2014 года по улице Петру Рареш, 55, в Кишиневе.

К счастью, за последние 6 лет специалисты Агентства по инспектированию и реставрации исторических памятников не составили ни одного протокола, связанного с попыткой сноса зданий, представляющих культурную ценность. 

С 2010 года положение дел изменилось к лучшему. Начались работы по восстановлению многих зданий. В большинстве случаев они финансируются из-за рубежа. Примером служит Сорокская крепость, где вскоре могут пройти восстановительные работы уже во внутреннем дворе.

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Теги:
подробности, история, наследие, архитектура, Кишинев


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