По музеям и выставочным залам: куда в Молдове виртуально пойти в выходные

Решив с пользой провести свободное время во время эпидемии, корреспондент Sputnik Молдова отправился в виртуальный тур по местам культурного отдыха.

В эпоху противоэпидемических ограничений, самоизоляции и карантина вопрос, как провести свободное время, встает ребром.

Выбор тут небогат. Общение с близкими сведено к минимуму, в идеале — к видео-общению в мессенджерах. Сериалы и киносервисы со временем надоедают. Чтение книг не надоедает никогда, но хочется ведь, образно говоря, и "ноги поразмять" — недостаток визуальной информации может ощущаться не менее остро, чем недостаток физической активности.

К счастью, молдавские музеи и культурные учреждения не сидят, сложа руки, даже при полном отсутствии посетителей. Интернет-проекты у некоторых музеев и выставок существуют уже давно. А некоторые создают свои представительства в сети прямо во время карантина. Что же может предложить зрителю молдавская виртуальная реальность?

Национальный музей изобразительного искусства — подойти бы поближе

Один из интересных проектов в этом отношении — панорамный 3D-тур по залам Национального музея изобразительного искусства. Интересно, что его разработала наша отечественная студия, и технически все получилось вполне на уровне. Вы стартуете прямо у входа в музей — с того самого места, где у подъезда когда-то останавливались конные повозки. Из фойе можно сразу "пройти" на выставку современной скульптуры и декоративного искусства. Выставка снабжена фотогалереей, где можно узнать информацию об экспонатах.

На первом этаже вас ждут: налево — экспозиция бессарабского искусства с 1890 по 1940 годы, направо — постоянная выставка религиозного искусства. А дальше можно подняться по лестнице на другие этажи и познакомиться с прочими коллекциями музея.

Из минусов: приблизить экспонаты, чтобы рассмотреть как следует, у вас не получится. Доступен только общий вид с небольшим "зумом". Фотогалерея тоже сопутствует далеко не всем залам. Большинство экспонатов останутся для вас безымянными.

То есть, тур пока представляет из себя, скорее, расширенную презентацию, а не виртуальную экскурсию, подобно тем, что созданы во многих ведущих музеях мира - например, в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге или в Британском музее в Лондоне.

Музей этнографии и естественной истории: есть VR, но нет описаний

Здесь виртуальный тур организован с помощью платформы Viar.live. Путешествие тоже начинается со входа, где можно как следует рассмотреть оригинальный фасад музея в мавританском стиле. В фойе вас ждет столик билетера — но билеты покупать не надо, внутрь пускают и так.

Внутри можно "походить" по залу Национального музея этнографии и естественной истории. Как и в художественном музее — передвижение реализовано по "точкам перехода".

Правда, чувствуется недостаток информации об экспонатах в рамках виртуального тура. Богатая экспозиция, к сожалению, во многом останется непонятной посетителю, который пришел сюда в первый раз. Впрочем, дополнительные сведениях о коллекциях можно поискать на сайте музея.

Есть здесь и VR-опция. Правда, для просмотра сайта вам потребуются VR-очки и умение их настроить. Кроме того, ссылкой на музейный тур можно поделиться в социальных сетях.

Национальный музей истории Молдовы встречает ГУЛАГом

Виртуальный тур по залам Национального музея истории Молдовы почему-то начинается с выставки "Советская Молдавия: между мифами и ГУЛАГом". То есть, неподготовленный посетитель сразу же утыкается в политический месседж, оформленный в формате музейной экспозиции. Других вариантов, чтобы начать тур, нет — например, со входа и фойе, как это устроено в других музеях Молдовы.

Лихорадочно "пометавшись" с помощью компьютерной мышки по "точкам перехода" (под строгим взглядом Иосифа Виссарионовича Сталина с репродукции в застекленной витрине), автор проник в другие залы.

Оказалось, что виртуальный тур Исторического музея — брат-близнец тура в музее художественном. Соответственно, плюсы и минусы здесь те же. Из плюсов — профессиональные снимки, грамотная освещенность экспозиции и хорошо продуманная структура "путешествия" по музею. Из минусов — смотреть на экспонаты можно только издали.

Возможно, поэтому содержание виртуальной экскурсии музей дополняет тематическими видео. Найти видеоролики вы сможете на странице учреждения в Facebook, с краткими описаниями экспонатов.

Вердикт: погулять уже есть, где — и есть, над чем поработать

Краткое знакомство с "виртуальной Молдовой" заставляет любителя интернет-прогулок исполниться надежд — работа, действительно, проделана большая, учитывая сжатые сроки, в которые пришлось уложиться. Теперь не только жители Молдовы, но и гости из-за рубежа смогут познакомиться с историей и культурой Молдовы.

Заметно, что культурные учреждения Молдовы стараются идти в ногу с современными технологиями, однако музеям предстоит еще немало потрудиться, чтобы наполнить содержанием красивые виртуальные туры.

Будем надеяться, что со временем виртуальное культурное пространство Молдовы расширится и заиграет новыми красками. Одновременно надеясь, что нынешняя эпидемия, хотя бы в ближайшем будущем, не повторится.

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