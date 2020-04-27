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Концерт в филармонии, архивное фото. Концерт в филармонии, архивное фото.

Нам есть, чем гордиться - молдавское искусство завораживает жителей СНГ

© Sputnik / Николай Костыркин
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200427/30037812/nam-est-chem-gorditsya-moldavskoe-iskusstvo-zavorazhivaet-zhiteley-sng.html

Одно из молдавских учреждений культуры стало очень популярным среди любителей молдавского искусства из стран СНГ - представлен новый рейтинг, согласно которому люди из бывшего СССР хотят попасть на концерты филармонии в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Молдавское искусство всегда обладало особым шармом и изысканностью.

Исполнители из нашей страны десятилетия вкладывали свою душу в любимое дело, и это принесло свои плоды - Национальная филармония имени Сергея Лункевича (Народного артиста СССР) попала в топ-10 самых популярных культурных учреждений стран СНГ. 

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших филармоний стран СНГ для посещения концертов и просмотра онлайн-трансляций концертов классической музыки на сайтах филармоний и в социальных сетях.

В первую десятку лучших филармоний СНГ входят Московская государственная академическая филармония, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича, Белорусская государственная филармония в Минске, Казахская государственная филармония имени Жамбыла в Алматы, Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в Баку, Государственная филармония Армении в Ереване, Государственная филармония Узбекистана в Ташкенте, Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова в Бишкеке и Государственная филармония имени Акашарифа Джураева в Душанбе.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности филармоний и предложений онлайн-трансляций концертов на сайтах филармоний и в их социальных сетях.

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Теги:
Кишинев, филармония, искусство


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