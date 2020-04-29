Всемирный день танца: как его отмечают в режиме самоизоляции в Молдове

Ежегодно 29 апреля отмечается Всемирный день танца. Молдавские танцоры, как и их коллеги со всего мира, отмечают свой профессиональный праздник.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Глава Союза хореографов Молдовы Антип Царэлунгэ в эфире студии Sputnik Молдова рассказал, что традиционно в этот день художественные коллективы нашей страны выступали перед зрителями с уникальными концертами в каждом уголке Молдовы, представляя различные жанры: народные, эстрадные, современные, классические танцы, хип-хоп и другие.

"Мы будем думать о самых известных и талантливых танцорах, которые принесли нам славу на весь мир, и мы сохраним энергию и эмоции, которые у нас были до появления этой пандемии", - сказал именитый хореограф.

Антип Царэлунгэ окончил Ленинградский институт культуры в 1978 году. Он, по-настоящему увлеченный танцем, сумел влюбить в этот вид искусства и жителей Молдовы, и иностранцев. По его мнению, молдавский танец является визитной карточкой нашего народа.

За полвека художественной деятельности маэстро хореографии работал со многими молдавскими танцорами, которые посвятили свою жизнь этой области искусства, и отмечает, что испытывает большую радость, когда молодые поколения проявляют повышенный интерес к танцам, независимо от их стилей. Более чем 50-летний опыт доказал ему, что любой ребенок сможет танцевать - разница лишь в том, что некоторые сразу повторяют движения, а другим труднее это делать. Но благодаря труду и терпению, можно добиться прекрасных результатов.

Царэлунгэ отмечает один из самых известных и профессиональных танцевальных коллективов Молдовы - Академический танцевальный ансамбль "Жок".

Маэстро рассказал, что когда-то этот коллектив попал в пятерку самых известных ансамблей бывшего Советского Союза и подчеркнул его профессиональный подход к народным танцам.

"Я считаю, что советская школа хореографии оказала решающее влияние на развитие танцевальных коллективов, в том числе и академических. Танцоры ансамбля "Жок" преуспевали в этом. Советская школа придала особый ритм народному танцу, в этом была его отличительная черта. Даже сегодня, если сравнить молдавскую труппу с любой другой из Румынии или балканских стран, она отличается сценическими движениями и хореографией", - заключил он.

Всемирный день танца был учрежден в 1982 году по инициативе танцевального комитета Международного театрального института при организации ЮНЕСКО. Так отмечается и танец, и день рождения основателя современного балета Жан-Жоржа Новерра, родившегося 29 апреля 1727 года.

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