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Национальный музей этнографии и естественной истории Республики Молдова

Международный день музеев – 2020: программа мероприятий в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200516/30269002/mezhdunarodnyy-den-muzeev-2020-programma-meropriyatiy-v-moldove.html

В 2020 году Молдова отмечает Международный день музеев в режиме онлайн. В этот раз девиз мероприятия - "Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность".

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований Молдовы в сотрудничестве с музейными учреждениями страны организует с 16 по 18 мая серию онлайн-мероприятий, посвященных Международному дню музеев и Европейской ночи музеев. 

Благодаря этим мероприятиям работники сферы культуры стремятся привлечь интерес к музейным коллекциям Молдовы, а также обратить внимание общественности на проблемы в деятельности музеев.

В субботу, 16 мая, на сайте Национального музея истории Молдовы интернет-пользователи смогут посетить 3D-тур по экспозициям и залам учреждения. В Национальном художественном музее Молдовы откроются временные онлайн-выставки "Лазарь Дубиновский: скульптура" и "Виктор Иванов: графика – 110 лет со дня рождения". Экспозиции можно посмотреть также в здании музея до 21 июня.

Национальный музей изобразительного искусства Республики Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Национальный музей этнографии и естественной истории проведет конкурс детских загадок "Познай природу!". Мероприятие пройдет в прямом эфире на странице музея в Facebook. Участники конкурса смогут отвечать на вопросы в комментариях. Первые три победителя в возрасте до 15 лет получат дипломы участников конкурса и сюрпризы от организаторов.

Кроме того, на сайте музея будут размещены детские раскраски в стиле традиционных молдавских ковров.

Национальный музей литературы имени Михаила Когэлничану разместит на странице в Facebook и на канале в YouTube информацию об истории музея.

Культурно-природный заповедник "Старый Оргеев" на странице в Facebook разместит несколько видеороликов об истории музея и о его включении в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также о ландшафтах, этнографических и археологических коллекциях, выставках и связях музея с общественностью. Интернет-посетители смогут совершить виртуальный тур по сельским пансионатам деревень, расположенных вблизи историко-археологического комплекса.

Музей истории Кишинева проведет онлайн-выставку-конкурс изобразительного искусства "Искусство и мифопоэтика города". Кроме того, в рамках проекта "Познакомься с музеем города Кишинева" будет представлено несколько пятиминутных видеороликов об экспозициях учреждения, снятых в историческом здании Водонапорной башни. Также в видео будет показана постоянная выставка, расположенная в четырех залах музея.

Скульптуры на крыше Эрмитажа. Вид на Дворцовый мост
© Sputnik / Алексей Даничев
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Международный день музеев, учрежденный в 1977 году по инициативе Министерства культуры и коммуникаций Франции, ежегодно отмечается 18 мая. С 2014 года в Республике Молдова мероприятия в рамках праздника организуются под эгидой Министерства образования, культуры и исследований.

Полная программа мероприятий, посвященных Международному дню музеев и Европейской ночи музеев в 2020 году, доступна здесь.

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