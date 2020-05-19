Певица Наталия Барбу: мне трудно поверить, что мамы больше нет со мной рядом

В годовщину кончины молдавской исполнительницы Анны Барбу, ее известная дочь признается, что уход матери из жизни стал для нее настоящим ударом.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Пять лет назад не стало заслуженной артистки Молдовы Анны Барбу. Память о ней продолжает жить в сердцах людей, а ее дочь, популярная певица Наталия Барбу, посвящает матери трогательные песни.

В интервью Sputnik Молдова исполнительница призналась, что смерть мамы стала большим ударом для всей ее семьи. Наталия рассказала, что даже спустя годы с момента ухода в мир иной самого близкого и родного человека, ей очень трудно поверить, что матери больше нет с ней рядом. Собеседница с дрожью в голосе поделилась, что если бы у нее была возможность увидеться с мамой, она бы сказала ей "Прости меня, я люблю тебя!" и обняла бы ее.

"К сожалению, время бежит и лечит нас. Мне всё еще тяжело. Я даже не могу поверить, что прошло пять лет, а мамы больше нет с нами. В мечтах я представляю ее рядом, разговариваю с ней. Это может показаться странным, но раньше я даже физически ощущала ее присутствие", - поведала певица.

Анна Барбу исполнила немало песен, которые знает вся страна, но многие из них так и не были записаны. На вопрос, продолжит ли она то, что не успела сделать ее мать, Наталия ответила:

"Это была бы хорошая идея. Я бы сделала это. Главное, мы открыты - и я, и папа, для всех, кто хотел бы исполнять ее песни", - сказала певица.

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В 2018 году певица выпустила видеоклип на песню, посвященную маме.

Анна Барбу скончалась 18 мая 2015 года в возрасте 55 лет от амиотрофического склероза.

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