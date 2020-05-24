Дни славянской письменности и культуры: как их отметят в Молдове в 2020 году

В этом году из-за ситуации с коронавирусом нового типа решено организовать мероприятия, приуроченные Дням славянской письменности, в онлайн-режиме.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отдают дань уважения основоположников алфавита Кириллу и Мефодию. Ежегодно организуют Дни славянской письменности и в Молдове. Однако на этот раз из-за ситуации с коронавирусом их формат изменился.

"С учетом постановления правительства Молдовы №10 от 15 мая 2020, а также с учетом развития эпидемиологической ситуации в республике принято решение в этом году мероприятия по случаю Дней славянской письменности и культуры в период с 24 по 31 мая провести в формате онлайн", - сообщили в Агентстве межэтнических отношений.

По информации ведомства, в эти дни планируется опубликовывать разнообразную содержательную информацию, поздравительные выступления, отрывки праздничных концертов прошедших лет, а также видеорепортажи, самостоятельно снятые этнокультурными организациями.

В Российском центре науки и культуры в Кишиневе рассказали, что проведение праздничных мероприятий, приуроченных к Дням славянской письменности и культуры, стало доброй традицией ведомства.

"В этом году мы отметим праздник в онлайн-формате. Так, на электронных площадках РЦНК в период с 24 по 29 мая будут размещены документальные фильмы, образовательные выставки и другая программа, популяризирующая духовные и культурные ценности славянских народов", - сообщили в РЦНК.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova