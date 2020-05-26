Итоги онлайн-конкурса "Я рисую Победу": РЦНК объявил победителей

В тематическом конкурсе, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие более 200 юных художников со всей Молдовы в возрасте от 11 до 17 лет.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Российский центр науки и культуры в Кишиневе определил победителей республиканского онлайн-конкурса детского рисунка "Я рисую Победу", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Свыше 200 юных художников со всей Молдовы представили работы на основные темы, предложенные организатором: "Я помню. Я горжусь", "Символы Великой Победы", "Солдаты Великой Отечественной войны", "Eternitate" ("Вечность") и другие. Участниками конкурса стали юные таланты из Кишинева, Бричан, Кагула, Дрокии, АТО Гагаузия, Рыбницы, Глодян и Оргеева.

"Содержание большинства конкурсных работ соответствует заявленной тематике, отличается оригинальностью замысла и должным качеством исполнения", – отмечает жюри конкурса под председательством руководителя Товарищества русских художников Республики Молдова "М-АРТ", члена Союза художников РМ Сергея Сулина отметило.

Обладателями первых мест онлайн-состязания стали: в возрастной категории 11-14 лет – ученица рыбницкой русской средней образовательной школы №6 Любовь Цуркан; в категории 15-17 лет – Юлия Жомиру из кишиневского теоретического лицея имени Михая Греку.

Второе место в возрастной категории 11-14 лет заняли Дарья Павлюк, учащаяся детской художественной школы города Бричаны и София Гросу, воспитанница кишиневской художественной школы имени Алексея Щусева; в категории 15-17 лет – Полина Черкез, также учащаяся кишиневской художественной школы имени Щусева.

Третье место в первой возрастной категории присудили Михаеле Скицко, воспитаннице детской художественной школы города Дрокии, Артему Миронову, воспитаннику рыбницкой русской средней образовательной школы №8 и Эльвире Андрющенко из центра детского творчества города Кагула. Во второй категории "бронзу" завоевал Никита Оплян, ученик теоретический лицей имени Льва Толстого города Глодяны.

Также жюри тематического конкурса оценило художественное мастерство Анастасии Семеновой (Российская Федерация, г. Морозовск Ростовской области, ДШИ Морозовского района).

Фотографии конкурсных работ были опубликованы на страницах РЦНК в социальных сетях и по результатам оценки рисунков многочисленными пользователями интернет-ресурсов были определены обладатели приза зрительских симпатий. Ими оказались в первой категории – Иван Минку из теоретического лицея им. М. Тузлова (село Кирсово Комратского района, АТО Гагаузия), во второй – Полина Черкез.

"Мы благодарны всем, кто откликнулся на участие в конкурсе. Как во всяком состязании, в нем есть и победители, и призеры, и те, кто на этот раз не попал в лидеры смотра. Главное – юные художники средствами изобразительного искусства отдали дань памяти и уважения тем, кто критиковал Великую Победу", – отметили в пресс-релизе представительства Россотрудничества в Молдове.

О награждении финалистов конкурса будет объявлено дополнительно.

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