Какие сюрпризы ждут детей 1 июня: программа мероприятий в Кишиневе

В первый летний день кишиневскими властями будет организовано множество мероприятий, развлечений и сюрпризов для детей. Подробнее о праздничной программе в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала и.о. главы столичного Управления культуры Стелла Митрюк.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Первого июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Управление культуры примэрии (мэрии) муниципия Кишинев планирует организацию ряда мероприятий, посвященных празднику. В этом году из-за пандемии COVID-19 дети и их родители отметят этот день в Интернете, но власти надеются, что это не помешает малышам насладиться прекрасным праздником.

Как рассказала исполняющая обязанности главы столичного Управления культуры Стелла Митрюк, к первому дню июня власти подготовили три яркие программы, которые подарят улыбки и радость всем детям.

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"Первого июня, начиная с 18.00, дети смогут посмотреть в Интернете трансляцию концерта из столичного Органного зала, где выступят лауреаты национальных и международных детских конкурсов. Еще одним мероприятием станет шоу-программа эстрадной музыки, которая будет транслироваться на странице Facebook и на официальном сайте примэрии и управления культуры", – рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова Стелла Митрюк.

Третий сюрприз, который готовят городские власти – художественная программа с участием муниципального оркестра "Avante".

Ранее столичный муниципалитет провел онлайн ряд культурных мероприятий – литературно-художественные программы, международные конкурсы, выставки и виртуальные туры по музеям Кишинева.

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