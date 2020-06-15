Годовщина смерти Эминеску: цветы признательности легли к подножию бюста

В Молдове отмечают очередную годовщину того уже далекого дня, когда великий национальный поэт ушел в вечность, чтобы навсегда остаться с нами.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Цветы к бюсту Михая Эминеску в парке имени Штефана чел Маре возложили президент Молдовы Игорь Додон и председатель парламента Зинаида Гречаная.

Мероприятие было приурочено к 131 годовщине смерти поэта.

"У каждого народа есть личности, которыми он может гордиться, и мы гордимся Михаем Эминеску, гением нашей литературы", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Зинаида Гречаная в свою очередь отметила, что этот великий поэт оставил нашему народу огромное литературное наследие, сохранять которое и передавать будущим поколениям является нашей обязанностью.

Отдать дань любви и признательности классику пришли другие официальные лица, сотни поклонников его произведений, над которыми время не властно.

Поэт, прозаик и журналист Михай Эминеску (Михаил Эминович) родился 15 января 1850 года в Ботошань. Первое стихотворение опубликовал в возрасте 16 лет. За свою короткую, но чрезвычайно плодотворную творческую жизнь стал (и навсегда остался) любимым поэтом соотечественников и вошел в историю литературы как выдающийся представитель европейского романтизма. Умер 15 июня 1889 года.

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