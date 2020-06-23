В Молдове будут организовывать интересные интернет-экскурсии - подробности

Национальный музей истории Молдовы выходит на новый уровень - теперь все старинные здания и места археологических раскопок в стране смогут увидеть через интернет и иностранцы, живущие в государствах черноморского региона.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Совсем скоро самые интересные места в Молдове, исторические достопримечательности, экспонаты музеев можно будет увидеть онлайн.

Руководство Национального музея истории Молдовы подписало соглашение о создании специализированного портала с администрацией города Несебра (Болгария).

Новый интернет сайт будет посвящен объектам культурного наследия стран черноморского региона и структурирован в соответствии с интересующей посетителя веб-страницы страной. Сайт будет называться: "Страница археологии, истории и культуры - ARHICUP".

Все объекты и экспонаты музеев ряда стран, среди которых Румыния и Болгария, будут представлены в 3-D формате.

Цель нового проекта - привлечь туристов, интересующихся историей и археологией страны, всесторонне представленной в электронном формате. Когда пандемия пойдет на спад и иностранцам разрешат въезд в Молдову, они смогут приехать и насладиться природными и историческими красотами и богатствами нашей страны.

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