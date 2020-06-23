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Национальный музей истории Молдовы.

В Молдове будут организовывать интересные интернет-экскурсии - подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200623/30623965/v-moldove-budut-organizovyvat-interesnye-internet-ekskursii-podrobnosti.html

Национальный музей истории Молдовы выходит на новый уровень - теперь все старинные здания и места археологических раскопок в стране смогут увидеть через интернет и иностранцы, живущие в государствах черноморского региона.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Совсем скоро самые интересные места в Молдове, исторические достопримечательности, экспонаты музеев можно будет увидеть онлайн.

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Associated Press
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Руководство Национального музея истории Молдовы подписало соглашение о создании специализированного портала с администрацией города Несебра (Болгария). 

Новый интернет сайт будет посвящен объектам культурного наследия стран черноморского региона и структурирован в соответствии с интересующей посетителя веб-страницы страной. Сайт будет называться: "Страница археологии, истории и культуры - ARHICUP". 

Все объекты и экспонаты музеев ряда стран, среди которых Румыния и Болгария, будут представлены в 3-D формате. 

Цель нового проекта - привлечь туристов, интересующихся историей и археологией страны, всесторонне представленной в электронном формате. Когда пандемия пойдет на спад и иностранцам разрешат въезд в Молдову, они смогут приехать и насладиться природными и историческими красотами и богатствами нашей страны.

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Теги:
онлайн, Молдова, музей, экскурсия


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