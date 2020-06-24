Всемирный день ии: национальная женская вышиванка в культуре Молдовы

Сегодня отмечается Всемирный день ии, непременного атрибута традиционного этнического костюма. О его важности для сохранения культурного наследия страны рассказала журналистка Диана Жосу-Браниште.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. В коллекции журналистки Дианы Жосу-Браниште десятки таких предметов народного творчества. В прошлом году она выиграла тематический конкурс, организованный Sputnik Молдова по случаю праздника.

"Ия для меня – это не просто предмет гардероба, а настоящий повод гордиться своей страной. Все изделия в моей коллекции отличаются друг от друга – у каждой свой цвет, орнамент и особое настроение", – рассказала она.

По словам собеседницы, в наши дни многие люди забыли о традициях своей страны. Между тем, национальный молдавский костюм – это культурное наследие республики, которое нужно оберегать, вдохнуть в него вторую жизнь.

© Sputnik / Osmatesco Диана Жосу-Браниште.

"Я ношу ию не только по праздникам, а при каждом удобном случае. Вот уже более 14 лет на все мероприятия, которые я веду, я надеваю национальный костюм и буду делать это и впредь", – поделилась ведущая.

Диана отметила, что в последнее время в молдавском обществе наблюдается положительная тенденция – традиционный костюм становится более популярным, а женщины все чаще носят его в повседневной жизни, как это было во времена наших предков.

"Я убеждена, что у каждой женщины в Молдове должна быть такая рубашка, ведь это настоящий символ элегантности, простоты и духовности. Особенно красивое зрелище – это венчание молодоженов в национальных костюмах", – добавила журналистка.

Жосу-Браниште считает, что именно деятели культуры должны в первую очередь показать людям пример приобщения к национальным традициям.

"Мы должны продвигать наши ценности и обычаи посредством организации конкурсов, ярмарок, фестивалей и прочих тематических мероприятий. Так мы сможем сохранить культурное наследие Молдовы и передать его следующим поколениям", – заключила ведущая.

Напомним, что в прошлом году информационное агентство Sputnik Молдова провело кампанию "Надень ию и расскажи, почему любишь Молдову". Участники конкурса записывали свои видеообращения о любви к родине, будучи одетыми в национальные костюмы. Авторы самых красивых и оригинальных роликов получили в подарок по традиционной молдавской рубашке.

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