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Владимир Фотеску

Владимир Фотеску рассказал, чего ждет от выступления на "Славянском базаре"

© Sputnik / Osmatesco
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200628/30745375/vladimir-fotesku-predstavit-moldovu-na-festivale-slavyanskiy-bazar.html

Один из самых престижных международных вокальных конкурсов – фестиваль "Славянский базар", который традиционно пройдет в городе Витебск, Беларусь, 13 июля откроет свои двери. Кто представит Молдову, и как пройдет конкурс в условиях пандемии?

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. В этом году "Славянский базар" пройдет уже в 29-й раз. В категории "Взрослые" участником от Молдовы будет талантливый исполнитель Владимир Фотеску.

В интервью для Sputnik Молдова певец рассказал о своих ожиданиях от конкурса, а также о том, как проходит подготовка к фестивалю.

Согласно регламенту мероприятия, участники из 21 страны исполнят по две композиции: международный хит и песню славянского композитора.

"Я выбрал песню "Путь к свету" из репертуара известного маэстро Раймонда Паулса. Композиция достаточно сложная, и ее исполнение – большой вызов для меня. В категории мировых хитов я представлю произведение Джо Кокера "Now That The Magic Has Gone". Для меня большая честь представлять Молдову на таком престижном конкурсе", – рассказал певец.

Анастасия Барба
© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Также Фотеску отметил, что в этом году из-за пандемии COVID-19 программа фестиваля будет ужата, а организаторы мероприятия примут все необходимые меры для предупреждения распространения заболевания.

Фестиваль "Славянский базар" стал своеобразной взлетной полосой для многих известных исполнителей из Молдовы. На протяжении прошлых лет в конкурсе приняли участие такие звезды отечественной эстрады, как Нелли Чобану, Кристина Скарлат, Паша Парфени, Наталья Гордиенко, Екатерина Кожокару, Анна Одобеску, Самир Логин и другие.

В прошлом году на мероприятии в Витебске в категории "Взрослые" Молдову представляла молодая певица Лидия Исак. Исполнительница была удостоена Специальной премии "Через музыку к содружеству" от телеканала "Мир" в размере двух тысяч долларов.

В детском конкурсе от страны выступала талантливая Анастасия Барбэ, которая завоевала второе место. Несмотря на свой юный возраст (13 лет), девочка является победительницей многих национальных и международных конкурсов, среди них "Золотое яблоко", "Золотой голос России", Viva Allegria и другие.

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