Вытканная мечта: история молдаванки, которая возрождает забытые традиции

Бросить все, уехать в деревню и заняться продвижением национальных традиций. Несколько лет назад Дорина Онич переехала в село Тудора, где создала уникальный фестиваль персиков, а сегодня занимается возрождением еще одного древнего мастерства – домашнего ткачества.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Село Тудора Штефан-Водского района расположено на берегу Днестра и известно своими персиковыми садами. Именно здесь живет молодая молдаванка Дорина Онич, которую знает каждый житель деревни. Женщина прославилась тем, что продвигает культурное наследие и традиции молдавского народа.

Дорина не является уроженкой этих мест, но влюбилась в них с первого взгляда и решила обосноваться здесь со своей семьей.

"Не спрашивайте меня, почему, это невозможно объяснить. Просто я чувствую себя здесь, как дома. В Тудоре необыкновенные люди – они приняли меня, как родную", – рассказала женщина.

Дорина по профессии педагог, но также занимается туристической деятельностью. Вместе с мужем они основали небольшой гостевой дом на берегу Днестра. А во время карантина, когда многие люди остались без работы, женщина решила осуществить еще одну свою мечту – научиться ткацкому делу.

"Эта идея зрела во мне давно, но реализовать ее никак не удавалось. Когда ввели чрезвычайное положение и закрыли школу, я поняла – сейчас или никогда", – сказала мастерица.

© Photo : Dorina Onici Дорина за ткацким станком.

Ткачество считается почти забытым ремеслом, о котором помнят, в основном, люди старшего поколения, а молодежь зачастую даже не знает, что это такое. Тем не менее, муж Дорины поддержал ее идею и смастерил для жены настоящий ткацкий станок.

"Наверное, эта страсть родом из детства, она напоминает мне о моей бабушке, которая и научила меня ткать. Это занятие помогают мне окунуться в атмосферу отчего дома, перенестись в прошлое", – поделилась Дорина.

Но возрождение мастерового ткачества оказалось не таким уж простым делом – это искусство требует определенных знаний и умений. Для запуска станка необходима такая важная деталь, как ремизы – специальные деревянные рамы, с помощью которых осуществляется переплетение нитей.

"Я нашла подобные рамы у одной бабушки, но они были прогнившими и непригодными для использования. Тогда я решила изготовить их сама, но как? Начала искать информацию в интернете и за четыре дня освоила эту технику", – рассказала собеседница.

© Photo : Dorina Onici Ткацкий станок в Тудоре.

После установки рам необходимо натянуть нити, а затем следует самая увлекательная часть ремесла – плетение ткани.

"Поднимая и опуская ремизы и пробрасывая челнок, я вплетаю поперечную нить (в ткачестве она называется уток – ред.) в продольные нити, которые и составляют основу ткани. Таким образом, уточная нить разматывается и ложится между нитями основы. Это по-настоящему увлекательное и медитативное занятие, которое требует много терпения и настоящей любви к нашим традициям", – поделилась Дорина.

Пока женщина ткет только ковровые дорожки, но мечтает о том, что со временем сможет изготовить на станке юбки и другие элементы национального молдавского костюма.

"Первый коврик был совсем скромным, но важно то, что я сделала его своими руками. Самое главное для меня – это видеть, как моя мечта исполняется", – сказала ткачиха.

© Photo : Dorina Onici Первые домотканные изделия Дорины.

Еще одна мечта Дорины – возродить культурное наследие Молдовы, продвигать его в молодежной среде.

"Сейчас люди строят дома из бетона, покрывают их шифером, используют много металлических деталей. Мне бы хотелось, чтобы у нас было больше традиционных жилищ – с использованием глины, дерева и тростника", – пояснила собеседница.

Женщина использует любую возможность для того, чтобы заявить о своем селе, сделать его более известным и популярным. Так, в 2016 году она придумала и организовала в Тудоре уникальный фестиваль персиков – здешние земли считаются очень плодоносными для этих фруктов.

"Сегодня наше село называют персиковым раем. Мы с любовью заботимся о наших садах и рады тому, что благодаря этим ароматным плодам о Тудоре узнали больше людей. И само село в итоге изменилось в лучшую сторону, в том числе, что касается качества дорог", – рассказала Дорина.

К сожалению, в этом году по причине пандемии фестиваль был отменен, но жители села всегда рады угостить своих гостей спелыми фруктами или свежим соком.

Адрес персикового рая прост: село Тудора, Штефан-Водский район, Молдова.

При въезде в поселение спросите о Дорине Онич – той, которая возрождает древние традиции и доказывает свою любовь к родной земле искренними и добрыми делами.

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