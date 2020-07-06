Реставрация старинной церкви в Каушанах продолжается и во время эпидемии

Уникальный памятник архитектуры датируется XVII-XVIII веком и знаменит фресками в византийском стиле, которые тщательно восстанавливают эксперты.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Эксперты из координационной группы по восстановлению церкви Успения Пресвятой Богородицы в Каушанах ознакомились с ходом реставрационных работ, сообщает Министерство образования, культуры и исследований.

Специалисты проверили качество работ по ремонту крыши здания и эффективность аэрационной системы, смонтированной у фундамента церкви.

Реставраторы заявили, что в рамках проекта по реабилитации церкви будут восстановлены и два каменных креста, которые размещались на крыше храма.

Каушанская церковь Успения Пресвятой Богородицы — уникальное сооружение молдавского зодчества. Ее создание датируют XVII-XVIII веками, когда город находился под властью татарских ханов. Как поясняют историки, необычность постройки связана с требованием татар, которые разрешили строить церковь только в том случае, если ее высота не будет превышать высоту всадника с копьем в руках.

Церковь Успения Богородицы также известна уникальными фресками, выполненными в византийском стиле. На данном этапе реставраторы стараются спасти старинную роспись. Из-за высокой влажности в некоторых местах рисунок покрылся слоем солей. Мастера аккуратно его счищают, открывая новые фрагменты иконописи. По мере выполнения работ специалисты обнаружили следы более ранней реставрации.

© Sputnik / Дарья Чернега Работы по реставрации церкви Успения Богородицы в Каушанах

Проект по реставрации церкви в Каушанах был начат в 2016 году при финансовой поддержке посольства США в Республике Молдова. Проект продвигается Центром археологических исследований РМ под эгидой Министерства образования, культуры и исследований и Национального музея искусств Молдовы.

На реставрационные работы в 2020 году в государственном бюджете выделено 2 миллиона леев.

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