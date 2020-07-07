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Ион Чебан открыл после ремонта библиотеку "Ливиу Ребряну"

© CC0 / Pixabay / congerdesign
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200707/30848755/ion-cheban-otkryl-posle-remonta-biblioteku-liviu-rebryanu.html

Библиотека не ремонтировалась с 2007 года, кроме обновления помещений, учреждение получило и сотни новых книг.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан участвовал в открытии библиотеки "Ливиу Ребряну", в которой завершились ремонтные работы, начатые в ноябре прошлого года.

По сообщению Чебана, из муниципального бюджета на эти цели было выделено более 166 тысяч леев. В последний раз библиотека ремонтировалась в 2007 году.

Кроме того, библиотека получила около 350 новых книг. В целом для библиотечной сети Кишинева городскими властями было закуплено более 9 тысяч 500 книг, которые распределены по 28 филиалам. Приобретение новых изданий обошлось городской казне в сумму более одного миллиона леев.

Кишиневские библиотеки возобновили работу, начиная с 1 июня, после отмены ряда ограничений в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Обязательным для посещения библиотек остается строго соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

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Теги:
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