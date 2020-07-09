Игорь Шаров участвовал в заседании Фонда гуманитарного сотрудничества СНГ

Были обсуждены планы действий на 2021 год, организация масштабных мероприятий и выбор культурной столицы стран Содружества в 2023 году.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров принял участие в онлайн-заседании совета директоров Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ (МФГС).

Основными темами, затронутыми в ходе встречи, были презентация отчета о деятельности МФГС за минувший год и разработка плана действий на 2021 год.

Также участники заседания обсудили вопросы организации конкурсов "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов" и выбор культурной столицы стран СНГ в 2023 году.

Республика Молдова представила для участия в конкурсе "Звезды Содружества" кандидатуру Юрия Хармелина, основателя, художественного руководителя и главного режиссера Государственного драматического театра для молодежи "С улицы Роз".

МФГС создан для финансирования и реализации культурных и исследовательских проектов. Миссия Фонда заключается в содействии созданию общего гуманитарного пространства и установлению межкультурного диалога в сферах образования, науки, культуры, коммуникаций, спорта и туризма.

Республика Молдова присоединилась к этой межгосударственной структуре в мае 2014 года.

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