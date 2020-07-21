Скончался молдавский актер Валериу Казаку

Валериу Казаку был одним из основателей театра Satiricus. Коллеги подчеркивают, что смерть Казаку - огромная утрата для театральной жизни страны.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Известный молдавский актер театра и кино, народный артист Валериу Казаку скончался утром во вторник. Ему было 72 года. Информацию об этом обнародовали на официальной странице Национального театра Satiricus имени Иона Луки Караджале в Facebook.

"Скорбим об утрате великого актера и выражаем искренние соболезнования его близким в связи с его смертью", - отметили в театре Satiricus имени Иона Луки Караджале.

Там подчеркнули, что уход Казаку - огромная утрата для театральной жизни. "История и все те, кто его знал, сохранят память о нем", - говорится в сообщении театра.

Валериу Казаку родился 18 февраля 1948 года в населенном пункте Матеуцы Резинского района. Он окончил столичный Институт искусств имени Гавриила Музическу по курсу актерского мастерства под руководством профессора Виктора Герлака. До 1990 года был актером музыкально-драматического театра имени А.С. Пушкина в Кишиневе (нынешний театр имени Михая Еминеску).

Казаку был одним из основателей театра Satiricus имени Иона Луки Караджале в Кишиневе, где играл до конца своей жизни.

Актер сыграл более чем в 50 фильмах, десятках спектаклей, озвучивал роли в кино.

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