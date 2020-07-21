Москович о Славянском базаре: молдавские исполнители выступили достойно

В Витебске завершился один из престижнейших международных музыкальных конкурсов - "Славянский базар". В этом году фестиваль прошел в 29-й раз.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Народный артист Молдовы, наист Константин Москович более 20 лет является представителем конкурса "Славянский базар" в нашей стране и Румынии. Он предоставил детали о прошедшем фестивале в эфире радио Sputnik Молдова.

По его словам, в этом году конкурс прошел немного в другом формате, нежели в прошлые года. Как отметил Москович, программу пришлось сократить, а все концерты прошли на открытом воздухе.

Также "Славянский базар" в этот раз был намного короче, если раньше он длился десять дней, то сейчас было всего три конкурсных дня.

Молдову в этом году представил исполнитель Владимир Фотеску, который получил звание "Дипломат фестиваля". Его выступления высоко оценили судьи из России (Олег Газманов), а также представители из Белоруссии, Дании и Казахстана.

"Наш певец получил 54 балла за исполнение песни "Путь к свету" из репертуара известного композитор Раймонда Паулса и поэта-песенника Ильи Резника. За зарубежный хит Now That The Magic Has Gone артист заработал 59 баллов, итого 113. Выступил достойно, это неоценимый опыт для него, он исполнял песни с президентским оркестром Белоруссии", - рассказал Москович.

Владимир Фотеску рассказал, чего ждет от выступления на "Славянском базаре">>>

В детской категории Молдову представляла талантливая Богдана-Бьянка Вистерничану. Ей удалось занять третье место.

Гран-при конкурса достался белорусу Роману Волозневу. Артистка из Украины Элина Иващенко завоевала первое место, на втором Каролина Лындо из Литвы. Третье место занял Хансултан из Казахстана и Ивона Одицки из Боснии и Герцеговины.

Стоит отметить, что "Славянский базар" стал трамплином для карьеры многих молдавских исполнителей. Среди них Нелли Чобану, Кристина Скарлат, Паша Парфений, Наталья Гордиенко, Екатерина Кожокару, Анна Одобеску, Самир Логин и другие.

В прошлом году от Молдовы выступала Лидия Исак, она получила специальную премию "Мир" от одноименного телеканала.

В детском конкурсе выступала молдавская исполнительница Анастасия Барба, ей удалось занять второе место. Ранее она выигрывала другие международные конкурсы, такие как VIVA ALLEGRIA, "Золотой голос России", "Золотое яблоко" и другое.

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