В Национальном музее истории начнет работу кинотеатр под открытым небом

В репертуаре импровизированного кинотеатра — классические фильмы, снятые киностудией "Молдова-филм" в прошлом веке.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Начиная с 1 августа и до 26 сентября в Национальном музее истории Молдовы каждую субботу будут проходить киносеансы под открытым небом.

Зрителям покажут классические молдавские фильмы, снятые киностудией "Молдова-филм". Цель мероприятия — популяризация отечественного кинематографа, исторических и культурных ценностей, отраженных в кино.

В репертуар кинотеатра под открытым небом вошли такие фильмы как "Красные поляны" Эмиля Лотяну (1966), "Колодец" Владимира Иовицэ (1966), "Нужен привратник" Георгия Водэ (1967), "Деревянная пушка" Василе Брескану (1986), "Данила Препеляк" Тудора Тэтару (1995).

Вход на киносеансы бесплатный, максимальное число зрителей ограничено - не более 50 человек. Обязательно ношение защитной маски и соблюдение социальной дистанции в полтора метра.

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