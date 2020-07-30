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Театр им. А.П. Чехова

С 1 августа театры и концертные залы Молдовы возобновят работу

© Sputnik / Сергей Цуркану
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200730/31106696/s-1-avgusta-teatry-i-kontsertnye-zaly-moldovy-vozobnovyat-rabotu.html

О возобновлении репетиций и подготовки к мероприятиям заявили в Министерстве образования, культуры и исследований.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Начиная с 1 августа вернутся к полноценной работе театры и концертные залы в Молдове. Будут возобновлены репетиции и подготовка к проведению концертных мероприятий, заявило Министерство образования, культуры и исследований.

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Кроме того, с 1 августа будет разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с участием не более 50 участников.

По заявлению минобразования, восстановление деятельности культурных учреждений пройдет в несколько этапов, под мониторингом уполномоченных структур в области здравоохранения.

Ослабление ограничений будет произойдет при условии строгого соблюдения противоэпидемических мероприятий. Во время репетиций артисты обязаны сохранять между собой дистанцию не менее одного метра, с обязательной дезинфекцией рук и репетеционных помещений.

На проведение массовых мероприятий понадобится аккредитация министерства.

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Теги:
коронавирус, театры


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