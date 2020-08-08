Умер режиссер Юрий Хармелин

В культурной сфере Кишинева - тяжелая утрата: не стало основателя, художественного руководителя и режиссера русского театра "С улицы Роз".

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Скончался руководитель и главный режиссер театр "С улицы Роз" Юрий Хармелин. Об этом в субботу утром сообщил актер театра Александр Шишкин.

Известно, что последние несколько лет Хармелин боролся с онкологическим заболеванием.

Юрий Аркадьевич Хармелин с 1978 года был основателем, художественным руководителем и главным режиссером театра "С улицы Роз".

Хармелин родился в 1954 году. В 1977 году окончил Пятигорский государственный институт иностранных языков по специальности "Преподаватель английского и немецкого языков".

В 1985 году окончил режиссерское отделение Театрального училища им. Б.В. Щукина (ВУЗ) при Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова, Москва.

С 1995 года - основатель и директор авторского учебного заведения — Городского театрального лицея. С 2001 года основатель и ректор Межнациональной академии культуры, театрального искусства и менеджмента, а с 2005 года — декан театрального факультета Славянского университета Молдовы.

В театре работал как режиссер-постановщик, иногда, как художник-постановщик и автор многих инсценировок классических произведений, а также переводчик некоторых пьес с английского языка.

За 40 лет работы в театре осуществил свыше 250 постановок русских, советских и зарубежных авторов.

Сделал несколько постановок в Русском драматическом театре им. А.П. Чехова.

Хармелин награжден высшей наградой — Орденом Республики (2017), также он заслуженный деятель искусств, заслуженный деятель образования, кавалер ордена Gloria Muncii.

Помимо этого он почетный гражданин Кишинева, награжден медалью Пушкина и Национальной Премией в области режиссуры имени В. Купчи.

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