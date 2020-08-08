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Юрий Аркадьевич Хармелин

Умер режиссер Юрий Хармелин

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Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200808/31216608/mer-rezhisser-uriy-harmelin.html

В культурной сфере Кишинева - тяжелая утрата: не стало основателя, художественного руководителя и режиссера русского театра "С улицы Роз".

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Скончался руководитель и главный режиссер театр "С улицы Роз" Юрий Хармелин. Об этом в субботу утром сообщил актер театра Александр Шишкин. 

Известно, что последние несколько лет Хармелин боролся с онкологическим заболеванием. 

Юрий Аркадьевич Хармелин с 1978 года был основателем, художественным руководителем и главным режиссером театра "С улицы Роз".

Хармелин родился в 1954 году. В 1977 году окончил Пятигорский государственный институт иностранных языков по специальности "Преподаватель английского и немецкого языков".

В 1985 году окончил режиссерское отделение Театрального училища им. Б.В. Щукина (ВУЗ) при Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова, Москва.

С 1995 года - основатель и директор авторского учебного заведения — Городского театрального лицея. С 2001 года основатель и ректор Межнациональной академии культуры, театрального искусства и менеджмента, а с 2005 года — декан театрального факультета Славянского университета Молдовы.

Художественный руководитель театра С улицы Роз Юрий Хармелин на открытии фестиваля Молдфест.Рампа.Ру.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Хармелин: артисты "гибнут" без театра и зрителей

В театре работал как режиссер-постановщик, иногда, как художник-постановщик и автор многих инсценировок классических произведений, а также переводчик некоторых пьес с английского языка.

За 40 лет работы в театре осуществил свыше 250 постановок русских, советских и зарубежных авторов.

Сделал несколько постановок в Русском драматическом театре им. А.П. Чехова.

Хармелин награжден высшей наградой — Орденом Республики (2017), также он заслуженный деятель искусств, заслуженный деятель образования, кавалер ордена Gloria Muncii.

Помимо этого он почетный гражданин Кишинева, награжден медалью Пушкина и Национальной Премией в области режиссуры имени В. Купчи.

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