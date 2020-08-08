Уход Хармелина: посольство РФ и официальные лица выразили соболезнования

В Кишиневе скорбят по Юрию Хармелину. Соболезнования и слова сожаления передают семье режиссера посольство России, официальные лица и его коллеги.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В посольстве России в Молдове выразили соболезнования в связи со смертью основателя и руководителя театра "С улицы Роз" Юрия Хармелина.

"Посольство выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Акрадьевича, всему театральному сообществу Молдовы. Память о великом деятеле культуры всегда будет жить в сердцах благодарных зрителей и талантливых воспитанников", - говорится в сообщении дипмиссии.

Сожаление в связи со смертью Хармелина выразили и в представительстве Россотрудничества в Молдове.

"Самые глубокие соболезнования семье, близким, коллективу родного театра!", - отмечается в сообщении структуры.

Свои соболезования также выразил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

Уход талантливого режиссера прокомментировал и примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Будучи на протяжении многих лет муниципальным советником, он проявил профессионализм и целеустремленность в работе. На последнем заседании МСК, в котором он участвовал, были приняты важные для столицы решения, в том числе решение о разработке Генерального градостроительного плана муниципия", - отметил Чебан.

Соболезнования семье и близким режиссера выразил также советник президента Корнелиу Попович.

"Ваше наследие будет жить со всеми, кто учился в Городском Театральном Лицее, со всеми, кто учился у вас и у ваших учеников, и со всеми, кто хоть как-то связан с Театром "С улицы Роз". Спасибо вам за все", - написал в Facebook исполнитель Павел Малышев.

"Юрий Хармелин. Режиссер, основатель и руководитель Театра "С улицы Роз", его душа и сердце, на которые Молдова сегодня стала беднее", - отметила экс-депутат Елена Боднаренко.

Российская актриса Полина Нечитайло отметила, что "всегда с радостным сердцем стремилась в Кишинев, с нетерпением ожидая встречу с дорогим и любимым Юрочкой Аркадьевичем Хармелиным".

"Во всех интервью, на уроках со студентами, в беседах с единомышленниками всегда ставили в пример этого большого Мастера, доброго, мудрого, чуткого, внимательного, творческого, верного, который так много сделал людям добра и так много создал для Искусства в мировом и вселенском его понимании", - отметила она.

О смерти Юрия Хармелина стало известно в субботу утром.

Свое последнее интервью режиссер буквально накануне дал корреспонденту Sputnik. Прочитать его можно здесь.

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