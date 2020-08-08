Додон о смерти Хармелина: культура Молдовы понесла невосполнимую утрату

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон передал соболезнования семье руководителя театра "С улицы Роз" Юрия Хармелина.
О смерти режиссера стало известно в субботу утром.
По словам главы государства, театр "С улицы Роз" более 40 лет радует всех прекрасными постановками, и основная заслуга в этом принадлежит Хармелину.
"Напомню, что в 2018 году я вручил ему высшую награду Молдовы – Орден Республики. Культура нашей страны понесла невосполнимую утрату. Выражаю родным и близким Юрия Хармелина свои глубокие соболезнования", - написал на своей странице в Facebook Додон.
Ранее соболезнования семье Хармелина выразили в посольстве России в Молдове, в представительстве Россотрудничества, слова поддержки сказали официальные лица республики и коллеги режиссера.
Свое последнее интервью Хармелин буквально накануне дал корреспонденту Sputnik. Прочитать его можно здесь.
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