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Юрий Хармелин и Игорь Додон

Додон о смерти Хармелина: культура Молдовы понесла невосполнимую утрату

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200808/31220702/dodon-o-smerti-harmelina-kultura-moldovy-ponesla-nevospolnimuyu-utratu.html

Президент Игорь Додон считает, что смерть худрука театра "С улицы Роз" - невосполнимая утрата для культуры республики.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон передал соболезнования семье руководителя театра "С улицы Роз" Юрия Хармелина.

О смерти режиссера стало известно в субботу утром.

По словам главы государства, театр "С улицы Роз" более 40 лет радует всех прекрасными постановками, и основная заслуга в этом принадлежит Хармелину.

"Напомню, что в 2018 году я вручил ему высшую награду Молдовы – Орден Республики. Культура нашей страны понесла невосполнимую утрату. Выражаю родным и близким Юрия Хармелина свои глубокие соболезнования", - написал на своей странице в Facebook Додон.

Ранее соболезнования семье Хармелина выразили в посольстве России в Молдове, в представительстве Россотрудничества, слова поддержки сказали официальные лица республики и коллеги режиссера.

Свое последнее интервью Хармелин буквально накануне дал корреспонденту Sputnik. Прочитать его можно здесь.

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