Прощание с Хармелиным состоится в понедельник

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Прощание с руководителем театра "С улицы Роз" Юрием Хармелиным пройдет в понедельник. Об этом сообщили в субботу в театре.
О смерти режиссера стало известно утром 8 августа.
"Друзья, прощание с Юрием Аркадьевичем Хармелиным состоится в понедельник, 10 августа", - сказано в сообщении.
C прощальной речью выступят президент Молдовы Игорь Додон, министр культуры Игорь Шаров, примар (мэр) Кишинева Ион Чебан, худрук театра Василий Павленко, а также и.о. директора Городского театрального лицея Наталья Высотина.
С 12.15 до 13.15 будет длиться панихида на Армянском кладбище. А затем пройдут похороны.
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