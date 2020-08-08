Прощание с Хармелиным состоится в понедельник

Режиссера, о смерти которого стало известно в субботу утром, похоронят 10 августа на Армянском кладбище.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Прощание с руководителем театра "С улицы Роз" Юрием Хармелиным пройдет в понедельник. Об этом сообщили в субботу в театре.

О смерти режиссера стало известно утром 8 августа.

"Друзья, прощание с Юрием Аркадьевичем Хармелиным состоится в понедельник, 10 августа", - сказано в сообщении.

С 09.00 до 11.00 прощание пройдет в зале Государственного молодежного драматического Театра "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина. С 11.00 до 11.45 будет идти гражданская панихида во дворе Театра.

C прощальной речью выступят президент Молдовы Игорь Додон, министр культуры Игорь Шаров, примар (мэр) Кишинева Ион Чебан, худрук театра Василий Павленко, а также и.о. директора Городского театрального лицея Наталья Высотина.

С 12.15 до 13.15 будет длиться панихида на Армянском кладбище. А затем пройдут похороны.

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