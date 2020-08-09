Валентина Нафорницэ: "Сначала я стала петь, а потом – говорить"

Слава к Валентине Нафорницэ пришла в 2011 году, после победы в крупнейшем мировом оперном конкурсе BBC "Кардиффские голоса". А в 2015 году она стала лауреатом Национальной премии, которую получила за выдающиеся достижения в развитии европейского лирического театра.

Имя Валентины Нафорницэ знают в самых знаменитых оперных театрах мира. Десять лет назад скромная девушка из села Кухнешты Глодянского района мечтала срывать аплодисменты публики, выступая на крупнейших мировых площадках. О долгом пути из родного дома до Венской оперы Нафорницэ рассказала в беседе с корреспондентом Sputnik.

"Я Валентина Нафорницэ - оперная певица из Республики Молдова. Амбициозна. Горячо люблю то, что делаю, и отдаюсь этому полностью. Не думаю, что я могла бы заниматься чем-то другим. Никогда не думала об этом и даже ситуаций таких не складывалось. Я люблю свою страну. Я хочу, чтобы оперу здесь знали и любили так же, как это происходит за рубежом".

- Валентина, ваше детство прошло в селе Кухнешты. Что значит этот период для вас?

- У меня очень приятные воспоминания, и в то же время я скучаю по этому периоду. В детстве я всегда была занята. Я не помню себя спокойным ребенком, который сидит дома, у которого есть время читать или делать что-то еще. Я всегда была в гуще каких-то конкурсов. Даже когда не было школьных занятий, я ненавидела летние каникулы. Это казалось пустой тратой времени. Я не понимала, почему нужно сидеть дома так долго. Как так – сидеть дома и ничего не делать? Как можно восстановиться после этого? Я не могла учиться, не могла ходить в музыкальную школу. Когда каникул не было, меня целыми днями не бывало дома. Утром - в общеобразовательную школу, потом - в музыкальную. Возвращалась домой после класса танцев, в 22.00, и тогда делала уроки. Порой держала ноги в холодной воде, чтобы не заснуть. Мне действительно нравилась активная деятельность, насыщенная событиями. Летом проводила разные конкурсы с соседями.

Прекрасное детство. Я не была лишена ничего. Возможно, потому что я не знала, что можно иметь больше. Я жила в Кухнештах. Я была очень довольна всем, что у меня было. Все, что нам было нужно, родители нам давали. Было нормальным покупать что-то новое каждые три месяца или в праздничные дни. У меня не возникало проблем, и у меня не было сложностей с родителями. Я наслаждалась всем, что у меня имелось, знала финансовое положение моих родителей. Не могу сказать, что приходилось сложно. Они, наверное, задавались вопросом каждое утро, как заработать больше денег, чтобы жить достойно. Для меня все было хорошо. Я была счастливым ребенком, потому что наши родители давали нам это чувство.

- Родители часто служат примером в нашей жизни, они нередко определяют наш выбор. Ваши родители имели какое-либо отношение к музыке?

- Могу сказать, что мои родители повлияли на меня, потому что им очень нравилось петь. Когда мы начали заниматься в музыкальной школе, мы это развивали. Мы составляли квартет. Это было очень красиво. Мама брала нас с собой в храм, и там мы пели в церковном хоре. Это было небольшое влияние родителей на музыку.

Сначала я стала петь, а потом - говорить. Я думаю, что это идет изнутри, от Бога. С трехлетнего возраста я начала петь просто так, дома, напевать все, что слышала по радио. В пять лет у меня был первый конкурс. Помню, что в семь лет пошла в музыкальную школу сама, записалась на скрипку, пришла домой и сказала: "Мама, с сегодняшнего дня я собираюсь учиться игре на скрипке". Мама ответила: хорошо, но со мной можно было поговорить? После она пошла в музыкальную школу, все узнала и дала мне разрешение учиться.

- Насколько мне известно, вы не получили стипендию в музыкальном колледже им. Штефана Няги и отправились в Бухарест. Там стипендию вам дали. Каким был этот период?

- Я не получила стипендию в колледже Штефана Няги, и поэтому не окончила колледж. Я получила степень бакалавра. В колледже учатся четыре года. На четвертый курс я не пошла. Я училась по контракту, он для моей семьи был невероятно дорогим. Не только для моей семьи, но и для семей всех моих коллег.

Мой нынешний муж уже был в Бухаресте. Тогда он был просто моим другом, учился там первый год. Ему было известно, насколько хорошо там иметь стипендию в качестве студента из Молдовы, сколько возможностей предлагает консерватория. Он позвал меня, и я согласилась. Родители поддержали. Я даже свои документы из колледжа не забрала. Сначала поехала в Бухарест, чтобы посмотреть, как там дела. Сдала вступительный экзамен, затем вернулась в Молдову, взяла документы из колледжа и уехала.

- Какими были студенческие годы в Бухаресте?

- Очень красивыми. Сначала было тяжело. Не знаю, почему переезд из Молдовы в Румынию был трудным, я была, вероятно, юной, было немного сложно из-за акцента, который есть у всех молдаван, но не только из-за него. Мне казалось, что люди знают, откуда я родом, как тяжело мне было, как я провела свое детство. Детство в каком смысле... Я смотрела на девушек из Бухареста и понимала, что они не трудились в поле с мотыгой. Это ужасно. Теперь, когда я думаю об этом, я не могу поверить, что я это пережила.

Я не была воспитана, как на Западе, в любом случае. Когда тебе говорят, что ты можешь это сделать, ты лучшая. Нам говорили, но для этого нужно было работать. Мне всегда говорили, что я лучшая. Я отвечала: папа, я знаю, ты говоришь это, потому что я твоя дочь. Он был не согласен: "Это неправда. Слушай, что я тебе говорю". Это было тогда глупо с моей стороны, как я думаю об этом сейчас, потому что это естественно. Это то, что делает меня Валентиной Нафорницэ. Если бы это была не та среда, в которой я жила, весь этот опыт, я не была бы той, кем являюсь сегодня, и не думаю, что я была бы настолько интересна.

- Вы прекрасно выглядите на сцене. Это благодаря годам учебы или все приходит с опытом?

- И это, думаю, тоже с детства. И мама довольно артистична. Даже если она просит взять стакан воды и поставить его в холодильник, она выражает эмоции всем телом. Рассказывает эмоционально.

Я всегда хотела убирать в комнате, где стояли магнитофон и зеркало, потому что я могла крутиться перед ним. Так мог пройти час-полтора. Включала музыку и начинала играть. Разыгрывала драматические пьесы - будто видела себя на большой сцене.

Теперь, когда я на более высоком и более профессиональном уровне, трудно вывести это состояние, потому что я много думаю о технике, о других вещах, которые очень важны для оперного певца. Просто иметь голос недостаточно. Есть так много вещей, о которых нужно думать. Дыхание, хорошая еда, сон, отдых, вокальная техника, звукоизвлечение. Все, что заставляет меня забыть об этой естественности и той простоте, которую публика во мне полюбила - прежде всего. Когда ты на сцене, ты играешь роль. Я говорю себе, что должна жить музыкой, потому что это поможет мне быть еще лучше, больше нести и проникать в души зрителей.

- В 24 года вы удостоились премии "Кардиффские голоса". Насколько она важна для вас и как тяжело досталась?

- Истоки работы - в самом начале пути. Подготовка к этому конкурсу была особенной, и хорошо, что меня оповестили заранее. В подобных состязаниях проводится предварительный отбор, а когда вы его прошли – незамедлительно об этом оповещают. Меня уведомили в ноябре 2010 года. Мне позвонили, я была в тот момент в супермаркете. "Хелло, мы очень рады, вы будете представлять Молдову на Международном конкурсе оперных певцов BBC в Кардиффе". В это мгновение мир остановился. Я ответила: большое спасибо. И все. А потом начались месяцы подготовки, бессонные ночи.

Нужно было выстроить репертуар. Это было очень сложно, очень большая работа. Было 20 минут для каждого из четырех этапов, я участвовала в двух разных конкурсах. И за главный трофей, и за другой.

Репертуар предлагали они, жюри конкурса. Я не учила английский в школе: французский, итальянский, русский, но английский - нет, немного знала по фильмам. И начала изучать, потому что там было BBC. Они брали интервью с утра до ночи. Они наблюдали на репетициях, на каждом этапе. Я не от мысли, как буду петь, испытывала стресс, а от того, что мне нужно снова дать интервью BBC. И для радио, и для телевидения.

- Дата 13 мая 2011 года какое значение имеет в вашей жизни?

- Это день моей свадьбы, и это была пятница, 13-е, и все говорили: "Хмм, вы действительно хотите жениться в пятницу, 13-го?" Я отвечала: да, другой свободной даты у меня нет. Потому что я была еще студенткой в Бухаресте, и это было за месяц до конкурса. Все случилось тогда, один за одним.

Муж для меня – настоящая вторая половина. Мы знали друг друга и были вместе полжизни с тех пор, как впервые увиделись в музыкальном колледже Штефана Няги. Мы предоставили друг другу возможности, что очень приятно. Именно будущий муж позвал меня в Бухарест, привез туда. Именно там для меня началось все лучшее. Встретила много хороших людей. Еще до Вены у меня было много интересных проектов, возможность заявить о себе. Позже представился шанс и ему. Я получила контракт в Вене, после чего он приехал туда, и мы прожили целый год. А потом и ему предложили контракт в этом городе. Он меня очень поддерживал. Я тоже стараюсь его поддерживать. Он мой лучший советчик. Никто не знает меня лучше супруга. И я благодарю его за это.

- Изменили ли вас известность, любовь публики, то, что ваш талант ценят?

- Я никогда не ощущала себя оперной дивой. У меня нет на это времени. Не знаю, буду ли когда-нибудь такой. Я еще не достигла своей цели. Передо мной гораздо большие и важные задачи. Есть очень много дел, и я это знаю. Моя цель - это то, что я проговариваю себе в ванной. Может быть, другим это покажется смешным. Я говорю себе: я хочу быть номером один. Не знаю, случится ли так, но это - моя цель.

Не думаю, что наступил этап, когда я могу расслабиться и наслаждаться происходящим. Не жду многого и от публики. Зрителям нравится, когда с вами все о’кей, а если нет? Мы люди. Мы поем очень часто. Сколько раз вы, как человек, чувствуете себя хорошо в день, когда нужно выйти на сцену и отдать всего себя? Мы говорим, что голос идеален только один день в году, и тогда нужно не петь, а оставаться дома. Делать паузу. Я не могу наслаждаться всем этим. Нужно постоянно бороться за то, чтобы зрители любили тебя, не разочаровывать их. Это очень сложно.

- На вас смотрят иначе, потому что вы из маленькой страны, о которой мир мало что знает?

- Теперь я не собираюсь быть слишком скромной. Я смотрю на это иначе, но не потому, что я из маленькой страны, о которой мир не знает. По другой причине. Меня часто спрашивают: "Вы такая красивая, вы не похожи на оперную певицу. У вас такой разнообразный гардероб. Как вы выбираете одежду? Откуда черпаете вдохновение?" Это то, что видят люди. Не то, откуда ты прибыл, чем ты питаешься. Я никогда не говорю с грустью, что я из Молдовы. Я с гордостью говорю, что я из Молдовы. Зову посетить Молдову. Когда говорю о нашей стране, все поражаются и хотят приехать, получить приглашение на концерт. Это вызывает большое воодушевление. Полагают, что Молдова - экзотическая страна. Такой она кажется, когда я говорю, откуда родом.

- Вас часто приглашают петь королевские дома. Что это для вас значит?

- Это привилегия, радость, что я получила признание, меня ценят и там, но эмоции – те же. Не думаю, что, выступая в доме царственных особ, перед королевой, я должна как-то иначе себя представлять. Нет, я та же, пою с тем же удовольствием, с теми же эмоциями.

- Валентина, благодарю вас за интервью. Беседовать с вами было особенно приятно.

- И вам большое спасибо за очень интересные вопросы.

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