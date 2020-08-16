Архитектурная жемчужина - уникальная история Кафедрального собора в Кишиневе

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Кафедральный собор Рождества Христова в Кишиневе является одной из святынь православия в республике, служит местом поклонения для сотен тысяч жителей столицы и ее гостей. Сюда приходят христиане, чтобы помолиться, здесь проводят обряды венчания, митрополит совершает в этих стенах божественные литургии в дни больших праздников.
Сегодня мало кто из молодых людей и представителей среднего возраста знает, через какие исторические перипетии прошел этот памятник истории и культуры, как складывалась судьба этого символа Кишинева.
Собор был построен в 1830-1836 как главный храм города по инициативе митрополита Бессарабии Гавриила Бэнулеску-Бодони. Проект разработал архитектор Авраам Мельников по заказу генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии Михаила Воронцова.
Храм возведен в стиле русского классицизма. Центрическое в плане здание решено в виде массивного архитектурного объема с четырьмя шестиколонными портиками по фасадам здания, увенчанного крупным куполом на круглом барабане, прорезанном восемью большими световыми окнами.
Как рассказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова доктор искусствоведения, историк Алла Частина, ранее архитектор Мельников накапливал опыт при проектировании Никольской единоверческой церкви в Санкт-Петербурге (ныне в этом здании расположен Музей Арктики и Антарктики - ред.). Также, по словам эксперта, при проектировании кишиневского Кафедрального собора Мельников учитывал свой опыт в работах по возведению Исакиевского собора в городе на Неве.
"Разговоры о возведении собора в центре Кишинева шли еще с 1817 года. Решающую роль в этом решении сыграл митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, который пригласил в Бессарабию ведущих специалистов для строительства собора", - рассказала Частина.
Строительство собора шло с особой тщательностью, начиная с закладки фундамента, возведения стен, и заканчивая внутренним его убранством и росписью. Изначально, по словам Частиной, купола храма были выкрашены в зеленый цвет, стены и колонны приобрели классическую желто-белые оттенки.
"Фрески на сводах собора принадлежали кисти художника Ковшарова, он проводил и роспись иконостаса. Сегодня кишиневцы видят памятник сильно измененный, который пострадал в годы Великой Отечественной войны, а затем во времена хрущевской антирелигиозной компании, когда была взорвана колокольня, восстановленная лишь 90-е годы прошлого столетия", - рассказала историк.
Далее главный собор Молдовы постигла иная участь - его помещение стало выставочным залом.
Немногие кишиневцы сегодня знают, что у Кафедрального собора Рождества Христова есть еще один "брат-близнец" за рубежами нашей республики. Это - также проект академика архитектуры Мельникова.
Спасо-Преображенский собор в украинском городе Болград, Одесской области, очень похож на наш Кафедральный собор. И неспроста — он был построен в 1838 году все тем же зодчим.
Еще одно творение знаменитого архитектора - Спасо-Преображенский собор в городе Рыбинск, в Ярославской области России, прямо на берегу реки Волги. Как видно, и тут сходство с нашим Кафедральным собором налицо, правда Спасо-Преображенский собор еще роскошней своей архитектурой. В 30-е годы прошлого века он был на грани уничтожения, сносу помешало начало войны.
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