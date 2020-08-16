Архитектурная жемчужина - уникальная история Кафедрального собора в Кишиневе

Главный православный храм Молдовы стоит на своем месте почти 184 года, но мало кто из современников знает, через какие исторические события пришлось пройти культовому зданию за это время.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Кафедральный собор Рождества Христова в Кишиневе является одной из святынь православия в республике, служит местом поклонения для сотен тысяч жителей столицы и ее гостей. Сюда приходят христиане, чтобы помолиться, здесь проводят обряды венчания, митрополит совершает в этих стенах божественные литургии в дни больших праздников.

Сегодня мало кто из молодых людей и представителей среднего возраста знает, через какие исторические перипетии прошел этот памятник истории и культуры, как складывалась судьба этого символа Кишинева.

Собор был построен в 1830-1836 как главный храм города по инициативе митрополита Бессарабии Гавриила Бэнулеску-Бодони. Проект разработал архитектор Авраам Мельников по заказу генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии Михаила Воронцова.

В соответствии с генеральным планом застройки города, кафедральный собор и четырехуровневая колокольня были размещены в центральном сквере, на одной линии со зданием Митрополии, расположенным в западном квартале главной улицы Кишинева. Уже 13 октября 1836 состоялось освящение собора и часовни.

Храм возведен в стиле русского классицизма. Центрическое в плане здание решено в виде массивного архитектурного объема с четырьмя шестиколонными портиками по фасадам здания, увенчанного крупным куполом на круглом барабане, прорезанном восемью большими световыми окнами.

Как рассказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова доктор искусствоведения, историк Алла Частина, ранее архитектор Мельников накапливал опыт при проектировании Никольской единоверческой церкви в Санкт-Петербурге (ныне в этом здании расположен Музей Арктики и Антарктики - ред.). Также, по словам эксперта, при проектировании кишиневского Кафедрального собора Мельников учитывал свой опыт в работах по возведению Исакиевского собора в городе на Неве.

"Разговоры о возведении собора в центре Кишинева шли еще с 1817 года. Решающую роль в этом решении сыграл митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, который пригласил в Бессарабию ведущих специалистов для строительства собора", - рассказала Частина.

Решение о возведении такого большого храма в Кишиневе назрело после того, как город стал расти и развиваться. Стоявшая на этом месте ранее церковь Архангела Михаила не вмещала уже всех прихожан.

Строительство собора шло с особой тщательностью, начиная с закладки фундамента, возведения стен, и заканчивая внутренним его убранством и росписью. Изначально, по словам Частиной, купола храма были выкрашены в зеленый цвет, стены и колонны приобрели классическую желто-белые оттенки.

© Sputnik / Anatolii Kiriak. Кафедральный собор Рождества Христова в Кишиневе.

"Фрески на сводах собора принадлежали кисти художника Ковшарова, он проводил и роспись иконостаса. Сегодня кишиневцы видят памятник сильно измененный, который пострадал в годы Великой Отечественной войны, а затем во времена хрущевской антирелигиозной компании, когда была взорвана колокольня, восстановленная лишь 90-е годы прошлого столетия", - рассказала историк.

Далее главный собор Молдовы постигла иная участь - его помещение стало выставочным залом.

Немногие кишиневцы сегодня знают, что у Кафедрального собора Рождества Христова есть еще один "брат-близнец" за рубежами нашей республики. Это - также проект академика архитектуры Мельникова.

© Photo : oldchisinau.com Спасо-Преображенский собор в украинском городе Болград.

Спасо-Преображенский собор в украинском городе Болград, Одесской области, очень похож на наш Кафедральный собор. И неспроста — он был построен в 1838 году все тем же зодчим.

© Sputnik / Алексей Куденко Спасо-Преображенский собор в городе Рыбинск.

Еще одно творение знаменитого архитектора - Спасо-Преображенский собор в городе Рыбинск, в Ярославской области России, прямо на берегу реки Волги. Как видно, и тут сходство с нашим Кафедральным собором налицо, правда Спасо-Преображенский собор еще роскошней своей архитектурой. В 30-е годы прошлого века он был на грани уничтожения, сносу помешало начало войны.

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