Коллеги и друзья вспоминают Валентину Радченко: это эпоха и легенда моды Молдовы

Валентина Радченко ушла из жизни 19 августа. Ее имя неизменно связано с модной индустрией нашей страны – ее профессиональным становлением и развитием.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Ушла из жизни Валентина Радченко – легенда молдавской моды, стилист, организатор модных показов, основательница уникального для Молдовы фонда и фестиваля ArtPodium, благодаря которым смогли проявить себя многие талантливые модельеры, дизайнеры нашей страны.

Почти каждый, кто когда-то сотрудничал с Валентиной Радченко, становился ее другом. О профессионале и просто удивительном человеке нередко с дрожью в голосе из-за горького известия рассказали те, кто многие годы ее знал, и это представители абсолютно разных профессий и сфер деятельности.

Оля Тира, певица:

- Мы с Валентиной знакомы 17 лет. Мне было 15, когда встретила ее. Я только приехала в Кишинев и только начала свою карьеру певицы. Валентина для меня была тем человеком, который напутствовал меня и делился своими навыками, знаниями, как можно стать достойной женщиной, вплоть до тонкостей макияжа и элегантного облачения.

С тех пор мы с Валентиной очень часто встречались, сотрудничали, на многих организованных ею мероприятий я была частым гостем. Она меня всегда называла своей дочкой, а я ее - второй мамой.

Между нами было такое, что не передать словами. Я всегда чувствовала, что это моя родственная душа. Валентина - то же самое. Это человек, которым я не перестану восхищаться, даже если ее с нами нет. Женщина, которая несла свет и до последнего момента была достойной, красивой, настоящей женщиной с большой буквы.

Говорят, в большие церковные праздники уходят светлые и святые души. Валентина ушла в Медовый спас – один из главных православных праздников.

Александр Стукалов, кофеджиу, владелец известного кофейного заведения:

- На многих мероприятиях, которые организовывала Валентина, я варил кофе. Мы были друзьями. Это очень светлый человек, она не могла не быть другом, она – яркая личность, которая притягивала людей, как светило для всех остальных.

Валентина - поистине явление в мире моды Молдовы, целая ее эпоха, она – лицо молдавской моды. Радченко организовывала столько феерических показов! А тот же Театр моды "Престиж" и его выступления в Москве?!

Она полностью отдавала себя моде и ее профессиональному развитию в нашей стране. Она оставила огромное количество учеников - модельеров, которые ей признательны за то, что благодаря ей нашли свой путь.

Оксана Шишко-Козырская, дизайнер:

- Валентина всех встречала с улыбкой. Никакого пафоса. Хотя она была легендой, кумиром. Я называла ее Самой красивой Валентиной на свете. Ей нравилось. И это для меня было большой честью говорить ей о своем восхищении даже через годы. Но она действительно не менялась. Честно. Посмотрите фото разных лет. Она неизменно прекрасна! Такой и ушла!

Я сталкивалась с ней и в работе, и в жизни, за что бесконечно признательна и ей, и Богу, и стечению обстоятельств, и случаю. Профессионализм во всем. Выдержка. Стиль. Самоотдача. Пример во всем. Вчера. Сегодня. Всегда.

Я не очень люблю слова "всегда/никогда". Но сегодня и для нее я сделаю исключение. Навсегда в моем сердце. Благодарна за дружбу, за наше общение, за неоднократную помощь, за отношение и за ту встречу в 1987 году, когда она преподала мне урок, как изящно можно решать любые скучные рабочие моменты и оставаться при этом на пьедестале/подиуме. Воспоминание о той встрече я пронесла через всю свою жизнь. И навсегда запомню ее такой, как в тот день.

Кстати, Слава Зайцев не был создателем первого в СССР Театра Моды. К тому моменту, когда появилось его детище, Театр Моды Радченко работал уже пять лет. Не могу не вспомнить об этом. Ей было бы приятно.

О прощании с Валентиной Радченко друзья и родственники сообщат дополнительно.

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