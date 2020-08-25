Этот литератор научил всех граждан Молдовы любить Родину - подробности

Поэт и писатель Богдан Петричейку Хашдеу был большим патриотом своей земли, на Аллее классиков в Кишиневе ему установлен памятник, 25 августа 1907 года он ушел в бессмертие.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Во вторник любители литературы в Молдове вспоминают творчество поэта и писателя Богдана Петричейку Хашдеу. "Будь либералом или консерватором, будь кем угодно, но люби свою родину", - так писал молдавский и румынский поэт и прозаик Богдан Петричейку Хашдеу, говоря о родном крае.

Советник президента Молдовы по вопросам образования, науки и исследованиям Корнелиу Попович возложил цветы к бюсту литератора на Аллее классиков в Кишиневе.

"В 1907 году, 25 августа, ушел в вечность Богдан Петричейку Хашдеу - поэт, прозаик, драматург, газетчик, эссеист, юрист, историк, фольклорист, филолог, философ и архитектор. Джордже Кэлинеску называл его "универсальным гением", - написал Попович на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Советник президента подчеркнул, что великий литератор оставил уверенность в народе, что интеграция в мировое сообщество возможна лишь при условии сохранения и продвижения языка, истории и культуры.

Хашдеу родился в 1838 году в семье писателя, фольклориста и филолога Александра Фаддеевича Хиждеу в бессарабском селе Кристинешты (ныне Керстенцы Хотинского района, Черновицкая область, Украина - ред.).

При рождении был назван Фаддеем в честь деда — польского литератора Фаддея Ивановича Хиждеу. Мать будущего писателя, Елизавета Теофиловна (в девичестве Даушка), происходила из литовского дворянского рода.

Учился в русских гимназиях в Виннице, Ровно, с 1851 года в Кишиневе, был вольнослушателем в Харьковском университете. Служил в русской армии.

В 1857 году уехал в Яссы, в 1858-м назначен судьей в Кагульском трибунале. Вскоре вернулся в Яссы, где опубликовал первые работы на исторические темы. В 1863 году переехал в Бухарест. Там же написал свои основные исторические, филологические и литературные работы.

С 1874 года Хашдеу - профессор Бухарестского университета, преподавал курс сравнительной филологии. С 1876 года — директор Государственных архивов. Хашдеу издавал и был главным редактором более 10 научно-литературных и общественно-политических газет и журналов, в том числе журнала "Columna lui Traian".

Хашдеу является автором исторической драмы "Рэзван и Видра" (1867), романа "Судьба" (1864), художественной монографии о господаре Иоане Водэ Лютом (1865), сатирической повести "Крошка" (1863), гражданской лирики.

Был избран членом Румынской Академии 13 сентября 1877 года. Также являлся членом академических обществ России, Болгарии, Сербии, США, Турции, Франции. Похоронен в Бухаресте на кладбище Беллу.

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