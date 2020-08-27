Молдавский актер рассказал, как ему удалось покорить российскую публику

Игорь Кистол – актер из Молдовы, который сумел добиться славы не только в своей стране, но и далеко за ее пределами. Он рассказал Sputnik о том, как сумел добиться признания в других странах мира, в том числе и в России.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. В четверг, 27 августа, отмечается День российского кино. По случаю этой знаменательной даты молдавский актер и режиссер Игорь Кистол рассказал в интервью Sputnik Молдова о своем пути к успеху на российской сцене.

Игорь получил профессиональное образование в Москве: окончил Высшее театральное училище имени Б.В.Щукина. После выпуска он вернулся в Молдову, где успешно дебютировал на кишиневских подмостках. Одной из самых примечательных ролей для него стал яркий образ одноименной героини в комедийном спектакле "Кирица в провинции".

Затем в течение многих лет актер был задействован в различных видах активности в Москве, где продолжил играть на театральных сценах, а также участвовал в масштабных кинематографических проектах. Его коллегами по цеху стали такие знаменитые российские артисты, как Марина Дюжева, Игорь Дронов, Александр Лобанов.

© Sputnik / Osmatesco Актер Игорь Кистол

В настоящее время Кистол участвует в производстве двух сериалов, которые скоро появятся на российских телеканалах.

"По причине пандемии съемки были приостановлены, но мы постепенно возвращаемся в штатный режим. Один из проектов называется "Казанова", он выйдет на экраны этой осенью", – рассказал актер.

Несмотря на то, что Игорь проводит много времени за границей, он всегда помнит о своей родной стране, ведь именно здесь, в Молдове, он вырос, учился и начал актерскую карьеру. В то же время Кистол добавил, что его вторым домом стала Россия, а своим успехом в этой стране он обязан, в том числе повышенному вниманию, которое государство уделяет сфере культуры, искусству и кинематографу.

Кистол рассказал также, что у него грандиозные планы на будущее, и раскрыл секрет своих достижений.

"Формула моего успеха довольно проста - постоянное самосовершенствование, упорство и ежедневный труд. Я хочу чувствовать себя вечным студентом, ребенком, который постоянно учится чему-то новому", – рассказал собеседник.

Напомним, что Игорь Кистол снялся в первом молдавском детективном телесериале "Следователь Горчакова". Это совместный проект, созданный и реализованный тремя странами: Молдовой, Россией и Украиной. В нем Игорь сыграл роль начальника главной героини Анны Горчаковой.

Сериал пользовался большим успехом и получил множество наград.

© Sputnik / Miroslav Rotari Первый молдавский сериал "Следователь Горчакова"

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