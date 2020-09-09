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Иону Суручану - 71: топ-7 фактов о "молдавском Челентано" - видео

facebook.com/ion.suruceanu
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200909/31597708/suruceanu-71-chelentano-video.html

Более полувека на эстраде (точнее, 52 года), бешеная популярность и отсутствие "звездной болезни". Даже этой короткой строки достаточно, чтобы понять, насколько сильная личность – Ион Суручану.

За всю свою исполнительскую карьеру Суручану довелось радовать зрителей и слушателей от самой южной точки СССР (туркменской Кушки) до Архангельска, от Прута до границы с Японией, и от того же Прута до Португалии.

© Sputnik / И. Зенин
Ион Суручану, 1980-е

Как-то в одном из своих интервью Суручану в шутку сказал, что в Молдове он был популярен как Юрий Гагарин! Позволим себе немного поправить маэстро. Что значит "был популярен"? Ион Андреевич и сейчас высоко востребован у слушателей. И, очевидно же, что 70 лет – это не предел творческой карьеры.

Корреспонденты Sputnik Молдова вспомнили несколько ярких фактов  "молдавского Челентано". Именно так называют на постсоветском пространстве Иона Суручану. И, надо полагать, не только здесь, но и в тех уголках Европы, где выступает в наши дни маэстро.



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