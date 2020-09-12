От создания до спасения. История главной молдавской киностудии Moldova-Film

Киностудия Moldova-Film в сентябре приступит к работам по оцифровке картин, снятых с момента ее основания. Сейчас сотни художественных и документальных фильмов именитых режиссеров хранятся ни киноплёнках и ждут своего спасения.

В 60-80-е годы прошлого столетия в Кишиневе в год снимали по 5-6 полнометражных художественных фильмов, несколько мультфильмов и до 50 документальных и научно-популярных кинолент. Сотни этих картин сегодня составляют львиную долю национального кинематографистского наследия и в ближайшие годы будут полностью оцифрованы. Спасение киноархива — это теперь главная забота коллектива Moldova-Film. Потому как фильмов на киностудии давно не снимают.

Последние 30 лет для главной молдавской киностудии были куда менее удачливыми. Одна из самых „вольных“ советских киностудий, в годы независимости оказалась невостребованной. Сегодня, главная молдавская кинофабрика может похвастать разве что тысячами квадратных метров сдаваемых в наем помещений и шестью гектарами земли в черте молдавской столицы. Именно эти активы позволяют предприятию существовать. Но не смотря на долгие годы простоя, как уверяют на киностудии, там и сегодня все готово для кинопроизводства.

Как Кишинев обзавелся собственной киноиндустрией

Киностудия Moldova-Film была основана как корреспондентский пункт Украинской кинохроники еще в 1940 году. В 1944 году пункт возобновил свою работу. В ноябре 1950 года первый секретарь ЦК Компартии Молдавии Леонид Брежнев обратился с письмом в Москву с просьбой о создании в Кишинёве собственной студии кинохроники. В апреле 1952 года министерство кинематографии СССР издало приказ об образовании в Кишинёве киностудии хроникально-документальных фильмов.

© Sputnik / Mihai Caraus. История Молдова фильм

Самые старые киноленты, хранящиеся в архивах Moldova-Film, относятся к тому периоду. Это документальный фильм „Освобождение Молдовы от фашистской оккупации“ (1954) и одни из первых киноежегодников „Советская Молдавия“ начала 50-х годов.

Первый художественный фильм снятый в Кишиневе — это „Молдавские напевы“ (1955), режиссера Алексея Золотницкого.

По сюжету отдыхающий на берегу Днестра московский композитор Лебедев надеется, что ожидаемый прилив вдохновения поможет ему завершить работу над „Молдавской сюитой“, которую он начал писать еще в Москве. Но, поскольку „всплеска“ не наблюдается, то, как считает композитор, можно и отдохнуть.

Другого мнения его друг, журналист Костя Еляну. Он уже успел заверить читателей своей газеты, что работа над „Молдавской сюитой“ практически завершена и сейчас его профессиональная гордость и честь под угрозой. Пробудить Лебедева от творческой спячки он считает своим долгом. Хорошо зная республику, он зовет композитора в путешествие по Молдове.

© Sputnik / Mihai Caraus. История Молдова фильм

Свое современное название кишиневская киностудия получила только в 1957 году когда студия хроникально-документальных фильмов была реорганизована в киностудию художественных и хроникально-документальных фильмов Moldova-Film. С этого момента начинается золотой период кино в советской Молдавии.

Лучшие годы Moldova-Film

В 1961 году на Moldova-Film выходит один из первых „поэтический фильмов“ той эпохи и, одновременно, один из ярчайших фильмов периода „хрущевской оттепели“, — „Человек идет за солнцем“ режиссера Михаила Калика. Соавтором сценария фильма выступил тогда еще студент сценарного факультета ВГИКа, будущий известный молдавский режиссер Валериу Гаджиу.

Фильм рассказывает об одном дне детской жизни, вместившем в себя огромное количество увиденного глазами ребёнка. Если идти за солнцем, то можно обойти всю землю и вернуться на то же место, только с другой стороны. Услышав об этом от товарищей по дворовым играм, главный герой картины — Санду — решил на деле проверить правдивость сказанного.

Руководству советской Молдавии фильм не понравился. „Раз человек идет за солнцем — значит, он идет на Запад!“, — указывал на явный идеологический промах авторов тогдашний второй секретарь Компартии МССР Евгений Постовой. Только благодаря вмешательству московских чиновников фильм попал на экраны. Рецензии на фильм в основном были положительными. Кино заметили и на Западе.

Вот как отзывался о фильме шведский писатель Артур Лундквист: „Похоже на то, что длительная зимовка в советском кино, наконец, закончилась. Лучшим доказательством этого является фильм „Человек идёт за солнцем“ — сильная символическая тема которого выдвигает на передний план триумфальную художественную форму“.

Сегодня „Человек идет за солнцем“ примечателен еще и тем, что в кадре на протяжении всего фильма мелькает немало видов Кишинева начала 1960-х, а эпизодические роли в нем играют известные советские актеры Евгений Евстигнеев и Анатолий Папанов.

Михаил Калик снимет еще один скандально известный фильм „Любить“, роли в котором среди прочих исполняли: Игорь Кваша, Андрей Миронов, Алиса Фрейндлих, Светлана Светличная. Основу фильма составляют четыре новеллы о любви, которые чередуются с документальными кадрами, в которых на вопрос „Что значит любить?“ отвечают священник Александр Мень и случайные прохожие.

Закончен фильм был в 1968 году и вышел на экраны небольшим тиражом после того, как был перемонтирован без ведома и согласия автора. На самого режиссёра в последствии было заведено уголовное дело, и при обыске была реквизирована авторская копия фильма.

В 1990 году Михаил Калик, к тому времени эмигрировавший в Израиль, частично восстановил и доработал фильм.

„Последний месяц осени“, режиссера Вадима Дербенева, — еще один знаковый фильм в молдавской киноиндустрии. Снятая по повести Иона Друцэ кинолента, рассказывает о родителях, которые долгие годы не могут дождаться в родном доме выросших и разъехавшихся по стране трёх сыновей. Отец отправляется в дорогу и навещает каждого из них. Каждая из встреч является отдельной новеллой и укрепляет отца в уверенности, что его сыновья достойны их скромной и честной семьи. С чистой душой возвращается он к матери.

Фильм удостоен „Гран-При“ Международного смотра фильмов для детей и юношества в Каннах.

В 60-70 годы на Moldova-Film снимают немало заметных и успешных кинокартин на патриотическую тематику.

К числу таковых можно отнести и ленту режиссера Александра Гордона „Сергей Лазо“, снятую им по сценарию молдавского писателя Георгия Маларчука. Художественным руководителем А. Гордона на этой картине был Андрей Тарковский, снявшийся в этой ленте в роли белогвардейского подполковника Бочкарева.

Пожалуй самым известным историческим фильмом, снятым на киностудии можно назвать драму „Дмитрий Кантемир“, посвященную неудачному для русской армии Прутскому походу 1711 года и совместной борьбе господаря Молдовы и Петра первого против Османской империи. Кантемира в фильме сыграл Михай Волонтир, в фильме также снимались Эммануил Виторган — в роли Шведского короля Карла XII, а также известная на весь СССР „кавказская пленница“ Наталья Варлей.

На Moldova-Film дебютировал с фильмом „Ждите нас на рассвете“ и, наверное, самый известный молдавский режиссер Эмил Лотяну. Его второй фильм о жизни молдавских бродячих музыкантов — „Лаутары“ — имел большой международный успех, особенно в Италии.

Фильм получил вторую премию (Серебряная раковина) международного фестиваля в Сан-Себастьяне (1972), специальную премию жюри международного фестиваля в Сан-Себастьяне (1972), Серебряную Нимфу международного кинофестиваля в Неаполе (1972) и специальный диплом международного кинофестиваля в Орвието (1972).

Музыку к фильму написал композитор Евгений Дога.

Говоря о молдавской киностудии тех лет, нельзя не упомянуть и ее мультипликационную продукцию. В особенности известный на всем постсоветском пространстве анимационно-художественный детский фильм „Мария-Мирабелла“, совместного производства трех киностудий: Moldova-Film, „Союзмультфильм“ и румынской Casa de Filme 5.

Музыку к детской сказке писал Евгений Дога, слова к песням известнейший молдавский поэт Григорий Виеру.

Moldova-Film сегодня. Ни одного художественного фильма и тысячи метров пустующих площадей

С момента развала СССР финансирование государственной киностудии резко сократилось. За последнее десятилетие Moldova-Film не получил от государства ни одно лея. В это время на студии сняли всего несколько документальных фильмов и несколько короткометражек.

Сегодня, киностудия Moldova-Film это 47 сотрудников (в лучшие годы число работников достигло 1500), склады с ветшающим кинореквизитом, тысячи квадратных метров пустующих помещений и нушительных размеров участок земли.

„Площадей действительно очень много. К сожалению, мы не сможем задействовать их все, так как состояние очень плохое. За них мы платим очень большой налог на недвижимость“, — рассказывает главный администратор Moldova-Film Алла Греку.

В обветшавших складах киностудии можно найти и весьма небезопастные предметы. В июне прошлого года саперы и сотрудники полиции вывезли из Кишинева и обезвредили хранившиеся на складе возле помещений киностудии более 700 килограммов химических и взрывчатых веществ, эквивалентные 60-70 кг тротила.

Все же, использование таких высвободившихся складов и прочих помещений, пока единственное, что позволяет государственному акционерному обществу Moldova-Film не обанкротится и содержать несколько десятков сотрудников. По словам главного администратора Moldova-Film, благодаря сдаче в наем помещений у предприятия нет задолженностей перед сотрудниками: „Для арендующих помещения мы составили график выплаты долгов за период простоя в связи с пандемией. Они выплачивают и мы можем платить зарплаты работникам“.

Во время пандемии, по словам Аллы Греку, в течении двух месяцев работникам выплачивали 75% зарплаты, теперь вернулись к выплате полной ставки. „К сожалению пока не удалось открыть кинотеатр „Одеон“ (находится на балансе киностудии — прим.), закон пока не позволяет“, — жалуется Греку.

Главная киноколлекция Молдовы

Самое главное и, пожалуй, бесценное наследие молдавской киностудии — ее фильмотека. В общей сложности в ней хранится около 1500 кинолент: 179 художественных, 107 анимационных, около 1200 документальных фильмов и еще более 220 киножурналов.

© Sputnik / Mihai Caraus. История Молдова фильм

„В нашей фильмотеке большое количество фильмов снятых на пленку, она требует специального режима хранения, поддержания температуры, влажности, проветривания. Все эти условия мы стараемся сохранять“, — говорят в Moldova-Film.

Оцифровка фильмотеки могла бы стать решением проблемы, но это дорогостоящий процесс. Ни нужного оборудования ни денег на него у киностудии до недавнего времени не было. На сегодня, киностудия сумела оцифровать в Бухаресте только пять фильмов — „Дмитрий Кантемир“ (1973), мультфильм „Данила Препеляк“ (1995), „Лэутары“ (1972), „Деревянная пушка (1986), Благословение (1989).

Только в прошлом году киностудия сумела приобрести оборудование, необходимое для отцифровки своего фильмофонда.

© Sputnik / Mihai Caraus. История Молдова фильм

„Мы надеемся в конце сентября начать работы по оцифровке фильмотеки. Еще в прошлом году мы выиграли грант посольства США — $80 тысяч на покупку оборудования для оцифровки кинолент нашей фильмотеки. К сожалению из-за пандемии коронавируса в Молдову не смогли приехать специалисты, которые должны были смонтировать оборудование и обучить наших сотрудников на нем работать. Мы надеемся уже в сентябре начать процесс оцифровки. Это будет не супер скорость. Мы рассчитываем оцифровывать по пять фильмов в месяц“, говорит администратор Moldova-Film. Купленное в США оборудование позволит оцифровать всю фильмотеку, уверяет Греку, вопрос только во времени.

© Sputnik / Mihai Caraus. История Молдова фильм

Кроме того, в июле 2020 года появился шанс на то, что анимационные фильмы киностудии не просто оцифруют, а позволят законсервировать и саму кинопленку. Такой проект участвует в конкурсе объектов культурного наследия, которые будут восстановлены в рамках Программы Европейского союза „Меры по укреплению доверия“. „Да, это проект касается только анимационных фильмов, но туда входит и консервация пленки. Ее для этого необходимо почистить и специальным образом обработать, чтобы она могла еще 50 лет простоять“, — рассказывает Анна Греку. Результаты конкурса пока не опубликованы.

Вернется ли кино на Moldova-Film?

Не смотря на то, что за последние десять лет на Moldova-Film не сняли ни одного полнометражного художественного фильма, киностудией она называется не только номинально. В последние годы на ее производственно технической базе снимают документальные и короткометражные фильмы. Киностудия располагает уникальными по своим размерам съемочными павильонами, в которых, по словам работников, сохраняется отличная шумоизоляция.

© Sputnik / Mihai Caraus. История Молдова фильм

В 2019 году на киностудии сняли несколько рекламных роликов и документальный фильм Acasă la Japca, о жизни монастыря Жапка. „Мы работаем со многими молодыми режиссерами, которые получают деньги на свои проекты, в том числе от Национального центра кинематографии. Иногда мы предоставляем студии и оборудование бесплатно“, — говорит Греку. По ее словам, государственная киностудия ежегодно участвует в конкурсе центра кинематографии и ни разу не получала оттуда денег: „Наше предприятие считается государственным, но от государства мы денег давно не видели. Даже когда проводятся тендеры на фильмы по каким-то госзаказам, мы не получаем ничего“.

© Sputnik / Mihai Caraus. История Молдова фильм

На киностудии говорят, что у них и сейчас есть все необходимое для начала работы над полнометражным фильмом. Управляющая делами студией сетует: „У нас есть все кроме денег“.

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