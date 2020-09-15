Неожиданные открытия: что узнали во время реконструкции Домика Пушкина

В Молдове 21 сентября отметят 200-летие прибытия Александра Пушкина в Кишинев. План недельного марафона готов. К юбилейной дате пытаются успеть довести до ума и Домик Пушкина в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. В Молдове готовятся к празднованию 200-летия приезда Пушкина в Кишинев. Идет ремонт Домика Пушкина, который расположен в центре столицы. Как рассказали реставраторы корреспонденту Sputnik, во время работ "вскрылись" любопытные факты.

Реставрация 70-летней давности

По словам директора компании-подрядчика Виктора Ержиковского, крышу Домика Пушкина пришлось менять полностью. Как объяснил специалист, ее устанавливали в 1947 году, в послевоенное время, когда была серьезная нехватка стройматериалов.

"Для восстановления этого памятника тогда брали с обгоревших старых зданий, разрушенных во время войны, более-менее пригодные куски дерева. Конструкция собиралась из частей доски разного размера, и все это с годами прогнило", - пояснил он.

Что осталось от Домика 200-летней давности?

Увидев сгнившее покрытие, строители решили довести дело до ума, и провели внеплановые работы, которые позволят Домику Пушкина выстоять многие годы в любую погоду, радуя посетителей возможностью окунуться в эпоху начала 19 века.

"Вскрыв" всю конструкцию здания, строители получили ясную картину того, какой датировки его составляющие. И тем самым навсегда закрыли досужую тему о том, что это якобы неоригинальное строение.

"Стены, перекрытия - все это осталось с тех времен, когда Пушкин жил в этом Домике. То, что мы делаем, это лишь для внешней его защиты от воздействия влаги. А так мы сохраняем его в первозданном виде. И в конечном итоге все будет выглядеть так, как 200 лет назад", - рассказал Ержиковский.

По словам специалиста, территория Дома-музея, где расположен в том числе Домик Пушкина, – это нетронутый оазис старины.

"Только благодаря тому, что здесь был Пушкин, сохранился участок территории, где можно увидеть Кишинев 200-летней давности, каких в городе фактически не осталось", - подчеркнул он.

Пушкинские музеи онлайн

Как рассказала менеджер культурных проектов Российского центра науки и культуры (РЦНК), куратор проекта "Пушкинская аудитория" Ольга Батаева, событиями, посвященными юбилею приезда литературного гения, наполнен был весь год.

По ее словам, проект "Пушкинская аудитория", который действует в РЦНК уже пять лет, дополняет деятельность Дома-музея Пушкина и популяризирует творчество русского классика на молдавской земле.

За эти годы "Пушкинская аудитория" приглашала сотрудников российский музеев, входящих в сеть пушкинских мест, - с выставками, с программами, которые представляли как на правом, так и на левом берегу Днестра.

В этом году презентации продолжились в онлайн-режиме. Слушатели "Пушкинской аудитории" познакомились со знаменитыми музеями России, чья история так или иначе связана с именем Пушкина. Прикоснуться к жизни и творчеству литературного гения стало возможным посредством видео-экскурсий и интернет-лекций. В будущем также онлайн пройдут встречи с гостями из пушкинских музеев Украины, Литвы, Чехии.

С Пушкиным в стихах, в сказках и на фронте

Еще один необычный проект под названием "На фронте с Пушкиным", организованный в рамках проекта "Пушкинская аудитория", был приурочен к 75-летию Великой Победы.

© Sputnik / Nicolai Kibich Пушкин

"На проекте рассказали о том, как освобождали пушкинские места, спасали книги Пушкина, как сотрудники музеев помогали бойцам, как воевали потомки русского классика во время Великой Отечественной, и об истории истребителя, который носил имя Пушкина", - пояснила Батаева.

В день рождения поэта, 6 июня, стартовало два проекта - онлайн конкурс "Свободная стихиЯ" и акция "Почитаем Пушкина". Его участники будут награждены во время празднования 200-летия приезда Пушкина.

На конкурсе "Свободная стихиЯ" каждый мог проявить себя в написании стихов, эссе, сказок, а также в изобразительном искусстве, создавая поделки, цветочные букеты, игрушки на тему творчества Пушкина.

"В акции "Почитаем Пушкина" мы и чтим его, и читаем его произведения – стихи, фрагменты из поэм. Нам присылали на электронную почту эти записи, сделанные на телефоны, и мы размещали их на сайте и в соцсетях", - отметила Батаева.

Каким будет юбилей?

В программе юбилея - концерт песенного сборника "Встретиться с Вами нам здесь суждено" (авторы - О. Батаева иА. Арсений), представление альманаха "Персона" (№ 2), подготовленного Международной ассоциацией "Personalitate".

Стоит обратить внимание на презентацию сборника "В стране, где я забыл тревоги прежних лет" Виктора Гульчинского, изданного при поддержке РЦНК. Автору удалось найти в архивах материалы о пребывании Пушкина в Молдавии – его письма, воспоминания современников, а также труды бессарабского пушкиниста Георгия Безвиконного.

"В сборник вошли не опубликованные документы известного пушкиниста Безвиконного. Это первая публикация, и она сразу войдет в научный оборот пушкинистов всего мира. Это важный и довольно солидный труд в 400 страниц", - пояснили Батаева.

А непосредственно в день юбилея, 21 сентября, все поклонники великого литератора и поэта соберутся на торжественное возложение цветов к памятнику Пушкина в Центральном городском парке, который некогда носил имя русского классика. Организаторы обещают небольшие приятные сюрпризы тем, кто придет.

Уникальный островок

В день юбилея многие захотят посетить и Дом-музей Пушкина. К настоящему времени разобрана старая кровля Домика поэта, осуществлена замена всех несущих конструкций, и теперь перестилают крышу канадским кедром, который отличается особой прочностью и стойкостью к гниению, влажности.

"По плану новая крыша будет готова к празднованию 200-летия приезда А.С. Пушкина в Кишинев, которое будет отмечаться в музее 21 сентября. Следующим этапом станет ремонт фасада и внутренних комнат Домика Пушкина", - отметил директор Дома-музея А. С. Пушкина Вадим Дрелинский.

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