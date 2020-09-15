Воспоминание о великом таланте - пять лет назад не стало Михая Волонтира

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Во вторник, 15 сентября, исполняется ровно 5 лет с тех пор, как Молдова потеряла одного из величайших своих артистов - Михая Волонтира.

В этот день о творческом пути артиста размышляет кинорежиссер Николай Гибу.

Многогранный талант

По рассказу Николая Гибу, Михай Волонтир смог добиться успеха, пройдя очень интересную творческую судьбу. Его путь начался в советской Молдавии, а затем он сумел добиться ролей в картинах, которые снимали уже в Москве, Одессе и других городах Советского Союза.

Говоря о Волонтире, Гибу особенно обратил внимание, на талант актера.

"Волонтир - это очень оригинальная фактура, многообразие таланта со многими нюансами и переливами, скажем так. Прежде всего, он в целом был очень талантливым артистом. Многим было тяжело с ним работать", - заявил режиссер.

Несмотря на это, как вспоминает Гибу, на съемочной площадке между ним и актером было полное понимание, вследствие чего они успешно поработали вместе над двумя картинами "Корень жизни" и "Виновата ли я...". В обеих лентах Волонтир снимался с актрисой Кларой Лучко, по словам Гибу, эту артистку он специально подбирал в пару молдавскому мастеру.

"Они понимали как друг друга, так и меня. Принимали меня, как режиссера, таким, какой я есть – где-то добрым, а где-то жестким и суровым", - добавил собеседник.

Как пояснил Гибу, Волонтир никогда не был капризным, но в то же время артисты такого калибра всегда требовали от режиссера определенного понимания его актерского таланта и возможностей.

Из воспоминаний Гибу, этот актер не считал себя гениальным, но он был "своеобразным талантливым человеком с определенной театральной школой".

Несправедливо забытый

Во время беседы Гибу посетовал, что личности Волонтира и его вкладу в молдавский кинематограф уделяют мало внимания, и спустя годы о нем начинают забывать.

"Меня всегда пугает то, что мы его не увековечили. Нет у нас премии актерской имени Волонтира - это печально, но никуда не денешься.

Такова жизнь, никто не хочет о ком-то говорить хорошо и восторгаться другим талантом. Мы все считаем, что каждый из нас - это единица непроходящая и знаковая, но это ошибочное понимание", - полагает Гибу.

По мнению собеседника, в Молдове есть люди, способные организовать фонд, который занялся бы учреждением специальной премии в кино или театре.

Однако, как отметил режиссер, со временем в республике остается все меньше людей, которым можно было бы вручать такую награду: молодых талантов в стране все меньше, а другие, уже чего-то добившиеся, уезжают.

Биография Михая Волонтира

Михай Волонтир родился в 1934 году в селе Глинжены Шолданештского района. Окончил педагогическое училище в Оргееве. С 1957 года служит в Музыкально-драматическом театре (ныне – Национальный театр) имени Александри в Бельцах. На его сцене сыграл более 120 главных ролей.Дебют в кино – в экранизации комедии "Кирица в Яссах" по произведению Василе Александри в 1967 году. Наиболее известен по фильмам "В зоне особого внимания", "Ответный ход", "Дмитрий Кантемир", телесериалам "Цыган" и "Возвращение Будулая".

Народный артист МССР, народный артист СССР, лауреат Государственной премии МССР, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, кавалер Ордена Республики (Молдова), и других значимых наград и премий. Назван лучшим актером ХХ века в молдавском кино (по версии Академии наук Молдовы).

Член Союза кинематографистов СССР. Депутат Верховного Совета МССР XII созыва.

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