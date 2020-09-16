Видео, фото – Кишинев украсили яркой настенной композицией

В молдавской столице появилось впечатляющее граффити. Оно было выполнено в рамках кампании по продвижению внутреннего туризма #NeamPornit ("Мы поехали").

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Стены моста в столичном районе Телецентр заиграли живыми красками. На площади почти 4000 квадратных метров появились яркие рисунки с элементами в национальном стиле.

Торжественное открытие арт-объекта состоялось в среду, 16 сентября.

© Sputnik / Mihai Caraus. Обновленный антураж.

Рисунки выполнены по мотивам туристического бренда Молдовы "Древо жизни", а также изображают редкие виды животных и растений из Красной книги Молдовы. Роспись занимает площадь около 3800 квадратных метров, для ее нанесения были использованы три тонны краски.

© Sputnik / Mihai Caraus. Деталь росписи.

"Пока что это самый грандиозный проект, в котором мне довелось участвовать. Мы работали над проектом 35 дней, и в течение этого времени многие останавливались для того, чтобы перекинуться с нами парой слов, приносили воды. Спасибо всем: благодаря этой поддержке у нас все получилось", – рассказал художник.

© Sputnik / Mihai Caraus. Молдавский птах во всей своей красе.

Автором рисунков является Дмитрий Потапов. Он был признан победителем в профильном конкурсе, организованном мэрией Кишинева.

На торжественном открытии присутствовал генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Приблизительная стоимость проекта составляет 300 тысяч леев, деньги были предоставлены спонсорами. Данная инициатива является частью национальной кампании #NeamPornit ("Мы поехали"), задача которой – продвигать концепцию развития туризма в Молдове, познакомить жителей страны и ее гостей с местными традициями и историей", – заявил он.

Кампания "Ne-am pornit" представляет собой уникальный проект, направленный на стимулирование внутреннего туризма. На данный момент в нем приняли участие более 4000 человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova