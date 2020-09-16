Видео, фото – Кишинев украсили яркой настенной композицией

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Стены моста в столичном районе Телецентр заиграли живыми красками. На площади почти 4000 квадратных метров появились яркие рисунки с элементами в национальном стиле.
Торжественное открытие арт-объекта состоялось в среду, 16 сентября.
Рисунки выполнены по мотивам туристического бренда Молдовы "Древо жизни", а также изображают редкие виды животных и растений из Красной книги Молдовы. Роспись занимает площадь около 3800 квадратных метров, для ее нанесения были использованы три тонны краски.Автором рисунков является Дмитрий Потапов. Он был признан победителем в профильном конкурсе, организованном мэрией Кишинева.
"Пока что это самый грандиозный проект, в котором мне довелось участвовать. Мы работали над проектом 35 дней, и в течение этого времени многие останавливались для того, чтобы перекинуться с нами парой слов, приносили воды. Спасибо всем: благодаря этой поддержке у нас все получилось", – рассказал художник.
На торжественном открытии присутствовал генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.
"Приблизительная стоимость проекта составляет 300 тысяч леев, деньги были предоставлены спонсорами. Данная инициатива является частью национальной кампании #NeamPornit ("Мы поехали"), задача которой – продвигать концепцию развития туризма в Молдове, познакомить жителей страны и ее гостей с местными традициями и историей", – заявил он.
Кампания "Ne-am pornit" представляет собой уникальный проект, направленный на стимулирование внутреннего туризма. На данный момент в нем приняли участие более 4000 человек.
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