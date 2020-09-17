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Возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина в Кишиневе

Как в Кишиневе будут отмечать 200-летие приезда Пушкина — полная программа

© Sputnik /
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200917/31708419/kak-v-kishineve-budut-otmechat-200-letie-priezda-pushkina-polnaya-programma.html

Юбилей, связанный с именем А. С. Пушкина, столица Молдовы встретит целой неделей торжественных мероприятий.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Программу празднования 200-летия приезда в молдавскую столицу великого поэта Александра Сергеевича Пушкина опубликовало представительство Россотрудничества в Кишиневе.

Праздничные мероприятия, объединенные в рамках проекта "Пушкинская неделя", начнутся 21 сентября с возложения цветов к памятнику поэту в центральном парке — с 10.00 до 12.00. А в 16.00 в помещении Российского центра науки и культуры (РЦНК) состоится открытие выставки "Пушкин и семья Романовых", подготовленной Россотрудничеством и московским Государственным музеем А.С. Пушкина, вечер, посвященный 5-летию Пушкинской аудитории РЦНК.

В Домике Пушкина в Кишиневе перестилают крышу
© Photo : Facebook / Casa-muzeu Puskin Дом-музей А. С. Пушкина в Кишиневе
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На следующий день, 22 сентября, в 16.00 пройдет награждение участников республиканского онлайн-конкурса "Свободная стихиЯ".

В среду, 23 сентября, в 17.00 Российский центр науки и культуры приглашает на концерт-презентацию песенного сборника "Встретиться с Вами нам здесь суждено" (авторы: О. Батаева – А. Арсений).

Презентация альманаха "Персона" (№ 2), подготовленного Международной ассоциацией "Personalitate" состоится 24 сентября в 16.00.

А 25 сентября, в 16.00 пройдет презентация сборника "В стране, где я забыл тревоги прежних лет", изданного при поддержке РЦНК (составитель – известный российский библиограф В. И. Гульчинский).

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Теги:
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