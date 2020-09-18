Кровля Домика Пушкина обновлена: когда она приобретет цвет "глубокой старины"

Ремонтные работы одной из главных городских достопримечательностей успели завершить к 200-летнему юбилею приезда литературного гения в Кишинев.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. К 200-летию приезда русского поэта и литератора Александра Пушкина в Кишинев отремонтирована кровля Домика, где он жил в то время. По словам директора-подрядчика компании Виктора Ержиковского, через два-три года она приобретет цвет "глубокой старины".

"В окончательном виде кровля Домика Пушкина покрыта сплошным деревянным настилом – дранкой из канадского кедра. Дранка станет золотисто-серого оттенка, а сама кровля прослужит не меньше 100 лет, учитывая влагостойкость материала и надлежаще выполненную кладку", - отметил он.

Как рассказали в пресс-службе Дома-музея А.С. Пушкина в Кишиневе, канадскому кедру из-за высокого содержания масел в древесине свойственны стойкость к гниению, долговечность, нечувствительность к перепадам температуры и влажности, почти полное отсутствие растрескивания при высыхании.

"Это уже забытая технология на территории Молдовы. При укладке требуется внимательность и добросовестность. К сожалению, специалистов-кровельщиков, знающих и помнящих старые технологии все меньше и меньше", - пояснил Ержиковский.

Активная фаза ремонтно-реставрационных работ Домика Пушкина началась 20 августа. До этого работниками музея были проведены подготовительные мероприятия – все экспонаты вынесены на содержание в фондохранилище.

Всего в работе над объектом было задействовано около 15 человек.

По словам директора Дома-музея А.С. Пушкина Вадима Дрелинского, все волнения по поводу реставрационно-ремонтных работ были связаны исключительно с погодными условиями.

"Видимо, все силы, включая небесную канцелярию, были на нашей стороне - крыша готова в указанный срок – 18 сентября, а 21 сентября мы начнем празднование 200-летия приезда А.С. Пушкина в Кишинев", - сказал директор.

Дрелинский также отметил, что строители весь период работали на территории музейного комплекса очень аккуратно и уважительно по отношению к историческому месту. Более того, они изготовили оригинальный, в сказочном стиле домик для кошек, живущих на территории музея.

По плану, следующим этапом станет ремонт фасада и внутренних комнат Домика Пушкина.

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