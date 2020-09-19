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Церковь им. Александра Невского в Бендерской крепости

Фестиваль в Бендерской крепости начнется с обработки рук и измерения температуры

© Sputnik / Irina Leahova
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200919/31721968/festival-v-benderskoy-kreposti-nachnetsya-s-obrabotki-ruk-i-izmereniya-temperatury.html

В Бендерской крепости фестивальный сезон открывается уже в эти выходные. Организаторы предусмотрели меры безопасности для того, чтобы минимизировать риск заражения вирусом.

ТИРАСПОЛЬ, 19 сен – Sputnik. В Бендерской крепости возобновляется фестивальный сезон. Часть масштабных мероприятий организует администрация самого исторического комплекса, часть – мэрия города. Как будут проходить фестивали в условиях карантина, корреспонденту Sputnik рассказали организаторы.

Концерт Молодежного оркестра Молдовы

В середине октября администрация Бендерской крепости проведет Музыкальный фестиваль, на котором выступит известный как на правом, так и на левом берегу Днестра Молодежный оркестр Молдовы.

"Количество гостей не ограничено, поскольку у нас пространство открытое. Но все меры безопасности будут соблюдены - масочный режим, дезинфекция, обработка рук. Места будут располагаться также с соблюдением социальной дистанции", - отметил директор крепости Александр Яськов.

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© Sputnik / Mihai Caraus.
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По словам дирижера Молодежного оркестра Андриано Мариана, репертуар вечера разнообразный - будет звучать музыка разных жанров. Из-за пандемии количество исполнителей значительно сократится, и оркестр выступит камерным составом, не более десяти музыкантов.

Репетиции и выступления в пандемию

По словам Мариана, репетиции будут проводить на открытом воздухе, в небольшом сквере, находящемся на внутренней площадке Экономической академии Молдовы.

"Пандемия привнесла изменения в проведение наших репетиций. В них участвует также малое количество людей, и они более короткие. Мы расставляем стулья так, чтобы все музыканты находились на безопасной друг от друга дистанции", - рассказал он.

Фестивальный сезон

Программа фестивального сезона в Бендерской крепости насыщенная. Первое масштабное мероприятие прходит уже в эту субботу, 19 сентября. В Александро-Невском парке организуют детский праздник "В тридевятом царстве". Детям предлагают проявить себя в анимационных, интерактивных программах, различных творческих мастер-классах, танцевальном караоке.

Открытие Александро-Невского парка в Бендерской крепости
© Sputnik / Irina Leahova
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На входе гостей встречают стражники из "Бременских музыкантов", которые меряют температуру, предлагают продезинфицировать руки. На территорию можно попасть только в маске.

Последующие фестивали будут проводиться также в выходные дни через каждые две недели и с соблюдением карантинных мер. Например, на 27 сентября намечен фестиваль духовой музыки, который будет посвящен 250-летию взятия Бендерской крепости русскими войсками под командованием графа Панина. В афише мероприятия – старинные вальсы, марши, современная музыка в исполнении духовых оркестров.

На 10 октября в парке имени Александра Невского запланировано массовое гуляние, посвященное празднованию Дня основания города Бендеры.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1917)

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Теги:
фестиваль, Бендерская крепость, Приднестровье


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