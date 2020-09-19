16:43 19 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.59
Поиск
Выступление ансамбля народного танца Молдавской ССР Жок

В Кишиневе открыли мемориальную доску в честь руководителя ансамбля "Жок"

© Sputnik / Виталий Арутюнов
Культура
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200919/31731603/v-kishineve-otkryli-pamyatnuyu-dosku-ansamblyu-joc.html

В здании, где занимается известный на весь мир молдавский танцевальный коллектив, сделали ремонт, а после установили там мемориальную доску в честь Владимира Курбета.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. В субботу в Кишиневе открыли мемориальную доску в честь руководителя Национального балета "Жок" Владимира Курбета. В событии принял участие президент Молдовы Игорь Додон.

Сокровища костюмерной ансамбля Жок
© Sputnik / Yana Zaharova
Святая святых: какие сокровища хранятся в костюмерной ансамбля "Жок"

Мемориальная доска расположена в здании, где занимается танцевальный коллектив. Это событие прошло в год 75-летия ансамбля и 90-летия великого мастера Владимира Курбета. К этим памятным датам в здании также отремонтировали малый репетиционный зал.

В ходе церемонии президент отметил важность ансамбля "Жок" в продвижении молдавской культуры и имиджа страны за рубежом.

"За 75 лет своей деятельности "Жок" на сценах всего мира популяризировал молдавские традиции и обычаи, став выражением жизни и характера молдавского народа, визитной карточкой нашей страны. Без сомнения, "золотой" эпохой в истории ансамбля являлись те шесть десятилетий под руководством маэстро балета Владимира Курбета", - заявил Додон.

Памяти Курбета: "Жок" - мастера танца и национальное достояние Молдовы>>>

По словам главы государства, именно Курбет сделал коллектив профессиональным, доведя его мастерство до совершенства и внеся неоценимый вклад в утверждение ансамбля на мировой сцене.

Додон подчеркнул, что власти окажут коллективу всю необходимую поддержку в решении проблем, с которыми они сталкиваются.

"По случаю 75-летия основания Национального балета "Жок" и за особые заслуги в развитии хореографического искусства, за вклад в утверждение национальных ценностей и выдающиеся успехи в творческой деятельности вручил награды нескольким артистам коллектива", - сообщил президент.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Дан Балан привез из Уганды свой новый хит и танцевальный задор ребятишек
В Молдове стартует первый детский телевизионный танцевальный проект
Ветераны "Жока" доказали: возраст танцам не помеха


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Высохшие озера в Молдове встречаются все чаще и чаще
Фото: засуха 2020 - в Молдове пересыхают реки и озера
Вопреки давлению: достроят ли Россия и Европа “Северный поток – 2”
Вопреки давлению: достроят ли Россия и Европа “Северный поток – 2” - видео
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться