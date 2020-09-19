"Ты супер!": молдавская участница Анастасия Лисовая готова дойти до финала

Анастасия Лисовая вновь выйдет на сцену международного проекта "Ты супер!". Какие ощущения юная исполнительница испытывает от возвращения на конкурс, она рассказала в комментарии для Sputnik.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Уже 20 сентября стартует четвертый сезон международного конкурса "Ты супер!". Молдову на проекте представит Анастасия Лисовая из Рыбницы, уже поднимавшаяся на сцену в прошлом году.

Она рассказала, какие у нее ожидания от участия в престижном конкурсе.

"Передаю привет Sputnik. Я приехала из Молдовы и очень рада, что попала на "Ты супер!". Настроена дойти до финала, мне здесь очень нравится", - заявила Лисовая в комментарии для Sputnik.

По ее словам, приехав на этот вокальный конкурс во второй раз, она чувствует себя увереннее, и именно поэтому она готова пройти дальше, чем в прошлый раз.

"Победить - уже как получится, но до финала хочу дойти. Во второй раз, наверное, мне легче, потому что я уже не так боюсь, знаю, как все будет. Но все равно конкуренция растет", - добавила молдавская участница.

Ранее Анастасия Лисовая уже пробовала свои силы в третьем сезоне "Ты супер!". В третьем выпуске сезона она исполнила песню "33 коровы". Пройти дальше Настя не сумела, но уже тогда талантливая участница получила приглашение выступить снова.

Всего в новом сезоне примут участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии. Оценивать их будут Диана Арбенина, Алексей Воробьев, Игорь Крутой и Елка.

История Анастасии Лисовой - участницы "Ты супер!" из Молдовы>>>

"Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты.

В международном проекте ранее принимали участие и другие представители Молдовы. В первом сезоне вокального конкурса зрителей покорили шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из Чадыр-Лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень. В 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. В 2018 году во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.

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