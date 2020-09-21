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Президент Молдовы Игорь Додон посетил Дом-музей Пушкина

Додон: народ Молдовы хранит память о пребывании Пушкина на нашей земле

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Культура
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Sputnik Молдова
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Работы по реконструкции Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе были проведены в рекордные сроки, отметил глава государства.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Завершен первый этап реконструкции Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе, сообщил президент Молдовы Игорь Додон в день, когда в Молдове отмечается 200-летие со дня приезда великого поэта в Бессарабию.

"К сегодняшнему дню был завершен первый этап реконструкции мемориального домика – капитальный ремонт кровли. До конца года предстоит провести внутренние отделочные работы и отремонтировать фасад", — написал глава государства в Facebook.

Новая кровля Домика Пушкина
© Photo : Facebook / Casa-muzeu Puskin Дом-музей А. С. Пушкина в Кишиневе
Кровля Домика Пушкина обновлена: когда она приобретет цвет "глубокой старины"
Молдавский народ бережно хранит память о пребывании великого русского поэта на нашей земле, подчеркнул президент.

Додон отметил, что ремонтные работы были проведены в рекордные сроки, всего за два месяца и поблагодарил российский бизнес за помощь в финансировании реконструкции Дома-музея.

Великий русский поэт приехал в Бессарабию, в Южную ссылку, 21 сентября 1820 года и жил в Кишиневе в течение нескольких лет. В Молдове Пушкин написал "Кавказский пленник", "Братья разбойники", "Гавриилиада", "Бахчисарайский фонтан" и другие произведения. В Кишиневе были написаны первые строки "Евгения Онегина".

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Теги:
А.С. Пушкин


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