Додон: народ Молдовы хранит память о пребывании Пушкина на нашей земле

Работы по реконструкции Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе были проведены в рекордные сроки, отметил глава государства.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Завершен первый этап реконструкции Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе, сообщил президент Молдовы Игорь Додон в день, когда в Молдове отмечается 200-летие со дня приезда великого поэта в Бессарабию.

"К сегодняшнему дню был завершен первый этап реконструкции мемориального домика – капитальный ремонт кровли. До конца года предстоит провести внутренние отделочные работы и отремонтировать фасад", — написал глава государства в Facebook.

Молдавский народ бережно хранит память о пребывании великого русского поэта на нашей земле, подчеркнул президент.

Додон отметил, что ремонтные работы были проведены в рекордные сроки, всего за два месяца и поблагодарил российский бизнес за помощь в финансировании реконструкции Дома-музея.

Великий русский поэт приехал в Бессарабию, в Южную ссылку, 21 сентября 1820 года и жил в Кишиневе в течение нескольких лет. В Молдове Пушкин написал "Кавказский пленник", "Братья разбойники", "Гавриилиада", "Бахчисарайский фонтан" и другие произведения. В Кишиневе были написаны первые строки "Евгения Онегина".

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