Работник филармонии: спасти что-то вряд ли возможно, душа и сердце болят

На глазах у сотрудников горит знаковое для национальной культуры учреждение, в котором они проработали многие годы своей жизни.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Директор Национальной филармонии им. С. Лункевича Светлана Бивол со слезами на глазах рассказала о нежданно нагрянувшей беде.

"Из-за одной искры во время ремонтных работ произошло такое большое несчастье. Никто ничего даже не заметил сначала... Потом появился дым. Было около 50 человек на репетиции, всех эвакуировали. Такой 2020 год… К 80-летию филармонии это произошло. Мы не знаем, что сейчас внутри, рухнуло все…".

Замдиректора филармонии Агнесса Руссу к этому добавила, делясь своими эмоциями:

"Стоим и смотрим как горит филармония, душа и сердце болят. Сгорела крыша и сцена малого зала, горит потолок большого зала. Спасти что-либо уже вряд ли возможно будет", - говорит она.

По ее словам, часть инструментов успели вынести. Удалось их спасти благодаря тому, что они стояли ближе к выходу. Но фортепиано и те инструменты, что находились в помещениях, там и остались.

На месте работают 10 пожарных расчетов. Все сотрудники филармонии была эвакуированы.

Звонок в службу спасения "112" был зарегистрирован в 12.00. Сообщалось, что над зданием Национальной филармонии в столице поднялся густой дым. К месту происшествия были направлены пять спецмашин. Однако пожар набирал силу, и к трем часам дня с огнем боролись уже 10 пожарных расчетов. В 14.50 крыша полностью сгорела, обрушился потолок Большого зала, были уничтожены сцена Малого зала, сгорела часть инструментов.

Здание, в котором находится Национальная филармония, было построено в Кишиневе в конце XIX века по проекту архитектора Михаила Чекеруль-Куша. В нем размещался городской цирк. В 1940 году здание передали только что созданной Молдавской государственной филармонии. А в 1960 году была проведена реконструкция строения под руководством архитектора Валентина Войцеховского, после чего филармония приобрела привычный горожанам вид.

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