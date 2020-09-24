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Концерт в зале филармонии.

Кишиневская филармония: родная, уютная и знаменитая

© Sputnik / Николай Костыркин
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200924/31792158/kishinevskaya-filarmoniya-uyutnaya-i-znamenitaya.html

Здание Национальной филармонии в Кишиневе всегда считалось одной из визитных карточек молдавской столицы, этот храм искусства обрел славу далеко за пределами нашей страны.

Нынешнюю филармонию перестроили из цирка: здание в конце позапрошлого века спроектировал известный кишиневский архитектор Михаил Чекеруль-Куш.

А сама Молдавская государственная филармония появилась в 1940 году – необходимо было развивать и совершенствовать национальное музыкальное искусство и исполнительское мастерство артистов.После войны филармония получила второе дыхание, постепенно становясь центром культурной жизни республики и главной концертной площадкой Кишинева.

Цирк в здании нынешней филармонии, межвоенный период
© Photo : Мой город Кишинев
Здание кишиневской филармонии изначально было городским цирком.

Через два десятилетия, в 1960-х годах, в здании провели довольно масштабную реконструкцию. Руководил работами талантливый молдавский архитектор Владимир Войцеховский.

Решено было не только отремонтировать большой и малый залы, но и поменять фасад: именно тогда главный вход в здание украсил портик с шестью колоннами.

Филармония обрела торжественный и монументальный вид, при этом оставаясь уютной и привлекательной.

© Sputnik / Яков Берлинер
Здание Молдавской государственной филармонии, 1960-70 гг.

Можно с уверенностью сказать, что каждая творческая личность молдавского оперного, симфонического и эстрадного искусства свои первые шаги совершила именно в кишиневской филармонии. Здесь звучали голоса Марии Биешу и Михаила Мунтяну, Николае Сулака и Тамары Чобану. Выступали ансамбли "Жок", "Флуераш", "Лэутарий" и видные деятели молдавской культуры - Тимофей Гуртовой, Вероника Гарштя, Борис Милютин, Думитру Гоя, Гита Страхилевич, Сергей Лункевич, Владимир Курбет, Виктор Копачинский, Николае Ботгрос.

Играли в филармонии известные эстрадные ансамбли "Норок" и "Плай", пели Ион Суручану, Юрие Садовник, Надежда Чепрага, Мария Кодряну, творил Михай Долган.

Коллективы филармонии активно гастролировали и с традиционным молдавским гостеприимством принимали в храме искусства знаменитых на весь мир гостей: Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Тихона Хренникова, Святослава Рихтера, Дмитирия Ойстраха, Михаила Ростроповича.  

В 2003 году Молдавской филармонии присвоили имя Сергея Лункевича.

Гордость современной Национальной филармонии составляют всемирно известные коллективы - Симфонический оркестр и Академическая хоровая капелла "Дойна", основанные в 1930 году.

Играет симфонический оркестр Национальной филармонии имени Сергея Лункевича
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Играет Симфонический оркестр Национальной филармонии им. С. Лункевича.

С 2006 года в составе филармонии действует оркестр народной музыки "Фольклор", а с 2012 года - группа "Миллениум". На сцене выступают прославленные молдавские артисты: Константин Москович, Серджиу Мушат, Анатолий Лапикус и Юрий Махович.

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