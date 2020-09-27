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Музыкант военного духового оркестра.

" Трубачи выдувают медь": музыкальный праздник в Бендерской крепости

© Sputnik / Василий Батанов
Культура
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Фестиваль духовых оркестров приурочен к 250-летнему юбилею взятия цитадели русскими войсками под командованием графа Панина.

ТИРАСПОЛЬ, 27 сен – Sputnik. В Бендерской крепости в воскресенье, 27 сентября, пройдет Фестиваль духовых оркестров, на который соберутся музыкальные коллективы со всего Приднестровского региона. Праздник приурочен к 250-летию взятия крепости русскими войсками под командованием графа Панина.

"Это красочное музыкально-концертное представление, которое пройдет на историческом месте – в парке А. Невского Бендерской крепости", - пояснили в бендерской администрации.

Церковь им. Александра Невского в Бендерской крепости
© Sputnik / Irina Leahova
Фестиваль в Бендерской крепости начнется с обработки рук и измерения температуры
На фестиваль в Бендеры приглашены самобытные и яркие коллективы Приднестровья, работающие в жанрах духовой музыки. Среди них оркестр главного штаба Минобороны региона, Тираспольского юридического института МВД, муниципальные оркестры из городов Каменка, Рыбница, Дубоссары. Хозяева праздника - муниципальный духовой оркестр города Бендеры.

Фестиваль начнется в 15 часов с парада участников, который пройдет по центральной аллее парка. Возвестив о победе русского оружия на берегах Днестра, шествие встретит на коне сам граф Панин.

"Маршем дороги" в исполнении сводного оркестра музыканты воздадут дань памяти русским войнам и Великой России. Как приемники лучших военных традиций предков эстафету подхватят военнослужащие Роты почетного караула, продемонстрировав гостям праздника строевую выправку и виртуозное умение владеть боевым оружием", - рассказали в администрации.

После на главной сцене пройдет концерт духовых оркестров, а на площадках парка начнут работать интерактивные локации: показательные выступления по силовым видам спорта, мастер-классы, соревнования и конкурсы.

Для желающих отведать шашлык и напитки будет организована выносная торговля, а кто захочет попробовать солдатскую кашу – организаторы праздника приглашают к полевой кухне.

Закончится фестиваль в 19 часов.

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Теги:
оркестр, Приднестровье


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