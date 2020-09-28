22:41 28 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.86
  • RUB0.22
  • RON4.03
  • UAH0.60
Поиск
Театр в Тирасполе.

Что ожидает единственный театр Приднестровья в 2020 и 2021 году

© Sputnik / В. Мусатов
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1984)
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200928/31835358/chto-ozhidaet-edinstvennyy-teatr-pridnestrovya-v-2020-i-2021-godu.html

В нынешнем году из-за распространения коронавируса труппа ушла на карантин. Хотя репетиции все это время продолжались.

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен – Sputnik. На заседании Оперативного штаба обсудили судьбу Приднестровского гостеатра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой – то, как он будет работать до конца 2020 года и в следующем, 2021 году. Среди главных предложений - новая форма деятельности.

"Учреждение, как хозяйствующий субъект, функционирует в условиях сметного финансирования. Нынешнее положение дел – более чем затруднительное. Поэтому поступило предложение перевести театр на работу по госзаказу", - сообщили в Оперштабе.

В качестве заказчиков будут выступать Управление культуры, госадминистрация, учреждения сферы образования. Предполагается проведение спектаклей и представлений не только на сцене самого театра, но и на площадках Домов культуры, парков, школ, детских садов, различных организаций, предприятий, учреждений.

"Готовится бизнес-план на 2021 год. Предстоит собрать заявки от потенциальных заказчиков", - пояснили на штабе.

Государственный драматический театр имени Н.С. Аронецкой
© Sputnik / Irina Leahova
Единственный и уникальный: Приднестровский театр отмечает 50-летие

В нынешнем году из-за пандемии труппа ушла на карантин. Хотя репетиции все это время продолжались.

"До конца 2020 года пока речь может идти о выступлениях исключительно под открытым небом", - подчеркнул лидер региона Вадим Красносельский.

Он рекомендовал воспользоваться возможностями теплой осени и организовать октябрьские спектакли в Екатерининском (в Тирасполе) и Александроневском (в Бендерах) парках.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1984)

По теме

С "Надеждой": тираспольский театр откроет сезон спектаклем о своей создательнице
Столетие создательницы театра в Тирасполе: что труднее, чем вырастить артиста
Теги:
театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой, театр, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Туристы у колеса обозрения в Припяти.
Чернобыльский тур: любители экстремальных путешествий едут в Припять
Как завершились учения “Кавказ-2020” и почему Запад опять обвиняет Россию в подготовке агрессии.
Видео: Завершение учений “Кавказ-2020” и западные обвинения России в подготовке агрессии
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться