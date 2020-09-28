Что ожидает единственный театр Приднестровья в 2020 и 2021 году

В нынешнем году из-за распространения коронавируса труппа ушла на карантин. Хотя репетиции все это время продолжались.

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен – Sputnik. На заседании Оперативного штаба обсудили судьбу Приднестровского гостеатра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой – то, как он будет работать до конца 2020 года и в следующем, 2021 году. Среди главных предложений - новая форма деятельности.

"Учреждение, как хозяйствующий субъект, функционирует в условиях сметного финансирования. Нынешнее положение дел – более чем затруднительное. Поэтому поступило предложение перевести театр на работу по госзаказу", - сообщили в Оперштабе.

В качестве заказчиков будут выступать Управление культуры, госадминистрация, учреждения сферы образования. Предполагается проведение спектаклей и представлений не только на сцене самого театра, но и на площадках Домов культуры, парков, школ, детских садов, различных организаций, предприятий, учреждений.

"Готовится бизнес-план на 2021 год. Предстоит собрать заявки от потенциальных заказчиков", - пояснили на штабе.

В нынешнем году из-за пандемии труппа ушла на карантин. Хотя репетиции все это время продолжались.

"До конца 2020 года пока речь может идти о выступлениях исключительно под открытым небом", - подчеркнул лидер региона Вадим Красносельский.

Он рекомендовал воспользоваться возможностями теплой осени и организовать октябрьские спектакли в Екатерининском (в Тирасполе) и Александроневском (в Бендерах) парках.

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