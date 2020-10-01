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Местом проведения открытия фестиваля Мэрцишор-2016 стал Национальный дворец имени Николая Сулака

Первый концерт после пожара — "Гала музыкального мастерства-2020"

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20201001/31884520/pervyj-koncert-posle-pozhara-gala-muzykalnogo-masterstva-2020.html

На сцене Национального дворца имени Николае Сулака состоялся концерт Национальной филармонии, посвященный мастерам культуры.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Вечером в четверг, по случаю Международного дня музыки, коллектив Национальной филармонии провел  концерт "Гала музыкального мастерства-2020". Музыкальное мероприятие прошло на сцене Национального дворца.

Играет симфонический оркестр Национальной филармонии имени Сергея Лункевича
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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В концерте приняли участие легенды отечественной музыкальной культуры, которые внесли неоценимый вклад в творческое наследие Молдовы.

Это первый концерт после пожара, который уничтожил здание Национальной филармонии, и поэтому ему сопутствовала особая эмоциональность. А последний номер программы -  оду "К радости" хоровая капелла "Дойна" исполнила в костюмах, которые уцелели при пожаре.

Лауреатами премий второго издания "Гала музыкального мастерства" в разных номинациях, стали: 

  • Анатол Бутнару, деятель музыкальной культуры, директор эко-курорта Бутучень.
  • Номинация "Музыкальная педагогика" - Маргарита Тетеля.
  • "Мастерство воспитания артистов" - Симион Дужа.
  • "Мастерство менеджмента" - Лариса Зубку (Органный зал).
  • "Развитие хорового искусства" - Илона Степан (Хоровая капелла "Дойна", Национальный камерный хор).
  • "Продвижение классической музыки" - Виктор Стахи (Радио Молдова).
  • "Мастерство исполнительского искусства" - дуэт пианистов Юрие Маховича и Анатолия Лапикуса.
  • "Продвижение личностей в области музыки" - Аурелиан Дэнилэ.
  • "Мастерство и преданность музыке" - Олег Негруца, пианист и педагог.
  • "Развитие джазовой музыки" - Анатол Штефэнец ("Тригон").
  • "Легенда инструментальной народной музыки" - Василе Иову.
  • "Продвижение фольклорного наследия в хореографии" - Георге Иванов (ансамбль Veselia).
  • "Продвижение фольклорного наследия" - Юстина Скарлат.
  • "Легенда фольклорного дирижирования" - Сергей Чухрий.
  • "Легенда народной песни" - Николае Глиб.
  • "Легенда концертной режиссуры" - Лидия Панфил.
  • "Легенда легкой музыки" - Ольга Чолаку.
  • "Легенда лирической сцены" - Михаил Мунтян.
  • "Легенда академического дирижирования" - Георге Мустя.

Концерт "Гала музыкального мастерства" проводится в Молдове во второй раз. Первое издание культурного мероприятия состоялось в октябре 2019 года.

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Теги:
Национальная филармония, музыка


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