Первый концерт после пожара — "Гала музыкального мастерства-2020"

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Вечером в четверг, по случаю Международного дня музыки, коллектив Национальной филармонии провел концерт "Гала музыкального мастерства-2020". Музыкальное мероприятие прошло на сцене Национального дворца.
В концерте приняли участие легенды отечественной музыкальной культуры, которые внесли неоценимый вклад в творческое наследие Молдовы.
Это первый концерт после пожара, который уничтожил здание Национальной филармонии, и поэтому ему сопутствовала особая эмоциональность. А последний номер программы - оду "К радости" хоровая капелла "Дойна" исполнила в костюмах, которые уцелели при пожаре.
Лауреатами премий второго издания "Гала музыкального мастерства" в разных номинациях, стали:
- Анатол Бутнару, деятель музыкальной культуры, директор эко-курорта Бутучень.
- Номинация "Музыкальная педагогика" - Маргарита Тетеля.
- "Мастерство воспитания артистов" - Симион Дужа.
- "Мастерство менеджмента" - Лариса Зубку (Органный зал).
- "Развитие хорового искусства" - Илона Степан (Хоровая капелла "Дойна", Национальный камерный хор).
- "Продвижение классической музыки" - Виктор Стахи (Радио Молдова).
- "Мастерство исполнительского искусства" - дуэт пианистов Юрие Маховича и Анатолия Лапикуса.
- "Продвижение личностей в области музыки" - Аурелиан Дэнилэ.
- "Мастерство и преданность музыке" - Олег Негруца, пианист и педагог.
- "Развитие джазовой музыки" - Анатол Штефэнец ("Тригон").
- "Легенда инструментальной народной музыки" - Василе Иову.
- "Продвижение фольклорного наследия в хореографии" - Георге Иванов (ансамбль Veselia).
- "Продвижение фольклорного наследия" - Юстина Скарлат.
- "Легенда фольклорного дирижирования" - Сергей Чухрий.
- "Легенда народной песни" - Николае Глиб.
- "Легенда концертной режиссуры" - Лидия Панфил.
- "Легенда легкой музыки" - Ольга Чолаку.
- "Легенда лирической сцены" - Михаил Мунтян.
- "Легенда академического дирижирования" - Георге Мустя.
Концерт "Гала музыкального мастерства" проводится в Молдове во второй раз. Первое издание культурного мероприятия состоялось в октябре 2019 года.
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