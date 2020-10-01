Первый концерт после пожара — "Гала музыкального мастерства-2020"

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Вечером в четверг, по случаю Международного дня музыки, коллектив Национальной филармонии провел концерт "Гала музыкального мастерства-2020". Музыкальное мероприятие прошло на сцене Национального дворца.

В концерте приняли участие легенды отечественной музыкальной культуры, которые внесли неоценимый вклад в творческое наследие Молдовы.

Это первый концерт после пожара, который уничтожил здание Национальной филармонии, и поэтому ему сопутствовала особая эмоциональность. А последний номер программы - оду "К радости" хоровая капелла "Дойна" исполнила в костюмах, которые уцелели при пожаре.

Лауреатами премий второго издания "Гала музыкального мастерства" в разных номинациях, стали:

Анатол Бутнару, деятель музыкальной культуры, директор эко-курорта Бутучень.

Номинация "Музыкальная педагогика" - Маргарита Тетеля.

"Мастерство воспитания артистов" - Симион Дужа.

"Мастерство менеджмента" - Лариса Зубку (Органный зал).

"Развитие хорового искусства" - Илона Степан (Хоровая капелла "Дойна", Национальный камерный хор).

"Продвижение классической музыки" - Виктор Стахи (Радио Молдова).

"Мастерство исполнительского искусства" - дуэт пианистов Юрие Маховича и Анатолия Лапикуса.

"Продвижение личностей в области музыки" - Аурелиан Дэнилэ.

"Мастерство и преданность музыке" - Олег Негруца, пианист и педагог.

"Развитие джазовой музыки" - Анатол Штефэнец ("Тригон").

"Легенда инструментальной народной музыки" - Василе Иову.

"Продвижение фольклорного наследия в хореографии" - Георге Иванов (ансамбль Veselia).

"Продвижение фольклорного наследия" - Юстина Скарлат.

"Легенда фольклорного дирижирования" - Сергей Чухрий.

"Легенда народной песни" - Николае Глиб.

"Легенда концертной режиссуры" - Лидия Панфил.

"Легенда легкой музыки" - Ольга Чолаку.

"Легенда лирической сцены" - Михаил Мунтян.

"Легенда академического дирижирования" - Георге Мустя.

Концерт "Гала музыкального мастерства" проводится в Молдове во второй раз. Первое издание культурного мероприятия состоялось в октябре 2019 года.

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