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Театр им. А.П. Чехова

Утрата: не стало Народного артиста Молдовы Всеволода Гаврилова

© Sputnik / Сергей Цуркану
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20201002/31893018/utrata-v-teatre-cekhova-umer-narodnyy-artist-moldovy.html

Множество ролей в театральных постановках и большая роль в фильме "Табор уходит в небо" - по этим и другим образам зрители запомнили замечательного актера.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Ушел из жизни известный молдавский актер театра и кино, народный артист Молдовы Всеволод Сергеевич Гаврилов. 

Об этом сообщили на официальной странице Государственного русского драматического театра имени А. Чехова. 

Многие годы Гаврилов служил в этом театре.

"Любимейший зрителями актер, наш дорогой друг, мудрейший наставник - Всеволод Гаврилов. Больно, очень больно, когда уходят "легенды", - говорится в сообщении театра. 

За свою актерскую деятельность Гаврилов сыграл множество ролей в театре. В кино ему довелось сыграть в культовом фильме Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо", где Гаврилов  воплотил на экране образ Данило - отца главной героини Рады. 

А его первая серьезная роль в кино - роль Пашки в фильме "Офицер запаса". Затем последовали и другие весомые работы: "Осенние грозы",1974, "Дмитрий Кантемир" и др.

С 1984 года Гаврилов актер Кишиневского русского театра им. А. П. Чехова.

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