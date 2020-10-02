Утрата: не стало Народного артиста Молдовы Всеволода Гаврилова

Множество ролей в театральных постановках и большая роль в фильме "Табор уходит в небо" - по этим и другим образам зрители запомнили замечательного актера.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Ушел из жизни известный молдавский актер театра и кино, народный артист Молдовы Всеволод Сергеевич Гаврилов.

Об этом сообщили на официальной странице Государственного русского драматического театра имени А. Чехова.

Многие годы Гаврилов служил в этом театре.

"Любимейший зрителями актер, наш дорогой друг, мудрейший наставник - Всеволод Гаврилов. Больно, очень больно, когда уходят "легенды", - говорится в сообщении театра.

За свою актерскую деятельность Гаврилов сыграл множество ролей в театре. В кино ему довелось сыграть в культовом фильме Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо", где Гаврилов воплотил на экране образ Данило - отца главной героини Рады.

А его первая серьезная роль в кино - роль Пашки в фильме "Офицер запаса". Затем последовали и другие весомые работы: "Осенние грозы",1974, "Дмитрий Кантемир" и др.

С 1984 года Гаврилов актер Кишиневского русского театра им. А. П. Чехова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova