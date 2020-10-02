"Вместе с ним ушла былая культура театра" - каким запомнят Всеволода Гаврилова

Всеволод Гаврилов - народный артист Молдовы, а также один из опытнейших актеров театра Чехова в Кишиневе, завершил свой жизненный путь.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Государственный русский драматический театр имени А. Чехова понес тяжелую утрату – не стало ветерана сцены Всеволода Гаврилова.

Его коллеги по цеху рассказали для Sputnik Молдова, каким он был в своей актерской деятельности и в жизни.

Привел Харета и стал отцом коллективу

"Как это ни печально, у него закончилась миссия на земле. Он был человеком со стержнем. В наши дни очень сложно найти таких людей, потому что все больше подстраиваются под обстоятельства. Его советы взрастили не одно поколение наших артистов", - заявил директор театра Константин Харет.

Он отметил, что в какой-то степени обязан Гаврилову, потому что именно этот актер помог ему оказаться на сцене.

"Когда я только начинал свою карьеру, он подсказал моему папе: "Пусть идет в русский театр, научится мастерству, а потом пусть делает что хочет". То, что я - здесь, во многом его заслуга", - рассказал собеседник.

Говоря о Гаврилове, он подчеркнул, что Всеволод Сергеевич стал для всего коллектива наставником и родным человеком, практически все называли его папой.

Также Харет считает, что Гаврилов - незаменимый человек и артист.

Вместе с ним уходит культура театра

Свое сожаление, в связи с уходом артиста, высказал и главный режиссер театра Иосиф Шац.

Он подчеркнул, что знал коллегу последние 35 лет и успел с ним поработать в таких спектаклях, как "Только любовь" Сомерсета Моэма, а также "Король Лир" Уильяма Шекспира.

"Говорить о том, что какая-то роль была его "визитной карточкой" достаточно сложно, потому что актер – это многоликое существо и сущность его в том, чтобы в каждой новой роли открываться в других качествах. Сам Гаврилов не был человеком с легким характером, но он с удовольствием экспериментировал и был ответственным", - добавил режиссер.

Шац отметил, что за все время сотрудничества с Гавриловым, он не заметил за ним каких-то вещей, которые бы характеризовали его как человека, несерьезно относящегося к профессии.

По словам собеседника, возможно эти качества привели Гаврилова к успеху, ведь актер был известен не только по ролям на сцене театра, но и в кино. В частности, он сыграл Данило, отца главной героини Рады в киноленте Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо".

"Гаврилов относится к тем актерам, про которых можно сказать, что вместе с ними уходит былая культура театра: отношение к делу и стремление к постижению профессии во всех ее областях", - считает Шац.

По мнению режиссера, уже в наше время на театральных подмостках встречается много всего поверхностного, не очень грамотного и ответственного. А Гаврилов был тем, кто утверждал обратное всеми своими работами и отношением к делу.

В заключение Шац подчеркнул, что безусловно Гаврилов всегда был авторитетом для молодых актеров.

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