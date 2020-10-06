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Театральный лицей в Кишиневе.

Театральный лицей в Кишиневе будет носить имя режиссера Юрия Хармелина

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20201006/31941591/teatralnyy-litsey-v-kishineve-budet-nosit-imya-yuriya-kharmelina.html

Муниципальные власти надеются на то, что это решение будет способствовать продвижению драматического искусства среди молодежи страны, а также увековечит имя знаменитого молдавского деятеля культуры.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Столичному театральному лицею, который недавно отмечал 25 лет со дня основания, присвоят имя знаменитого молдавского актера и режиссера Юрия Хармелина. Соответствующее решение принял во вторник муниципальный совет Кишинева.

Образовательное учреждение было основано Хармелиным в 1995 году и находилось под его руководством. Обучение в лицее осуществляется на базе Государственного драматического театра "С улицы Роз". Учебные программы составлены по образцу Театрального института имени Бориса Щукина из Москвы.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco,Vladimir Polusatov
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Хармелин с 1978 года был основателем, художественным руководителем и главным режиссером театра "С улицы Роз". Он является автором многих инсценировок классических произведений, а также переводчиком некоторых пьес с английского языка. За 40 лет работы осуществил свыше 250 постановок, продвигая театральное искусство как внутри страны, так и за границей.

Режиссер награжден высшей наградой Молдовы - Орденом Республики (2017), он был удостоен ордена Gloria Muncii, звания "заслуженный деятель искусств и образования", статуса почетного гражданина Кишинева, медали Пушкина и Национальной Премии в области режиссуры имени В. Купчи.

Хармелин ушел из жизни 8 августа 2020 года в возрасте 66 лет. 

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