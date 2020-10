Джон Леннон - непокоренный бунтарь: топ-15 фактов о легенде с мистикой и без

Девятого октября 1940 года родился Джон Леннон. Говорят, что если бы группы The Beatles не было, то ее стоило бы придумать.

Каждый уважающий себя "битломан" празднует ежегодно 9 октября день рождения Джона Ленннона. Даже далекий от рок-музыки человек слышал это имя. Легенде рока исполнилось бы 80 лет. Sputnik вспоминает интересные факты из жизни одного из ярких бунтарей XX века.

Родители назвали мальчика Джон Уинстон Леннон в честь дедушки по отцовской линии, Джона "Джека" Леннона и премьер-министра Уинстона Черчилля.

Цифра 9 оказалась роковой для него в буквальном смысле. Джон родился 9 октября в 6 часов 30 минут (6+3+0= 9), жил в доме под номером 9. Рост Леннона составлял 180 см (1+8+0=9). С будущим менеджером группы "Битлз" Брайаном Эпштейном он познакомился 9 ноября 1961 года. Контракт на первую запись первого диска "Битлз" был подписан 9 мая 1962 года. С Йоко Оно, второй женой, Леннон познакомился 9 ноября 1966 года. Известно, что на гастролях "Битлз" Джону, как правило, доставались апартаменты под номером девять. Даже в названиях нескольких песен Леннона присутствует число "9". Например, One after 909, Revolution 9, №9 Dream…

Вышел новый видеоклип Леннона, а убийца музыканта извинился перед Йоко Оно>>>

Марк Чепмен застрелил Джона Леннона вечером 8 декабря 1980 в Нью-Йорке, в то время как в его родной Великобритании было уже 9 декабря 1980. А теперь топ-15 фактов без мистики.

1. Леннон родился во время бомбежки Ливерпуля немецкой авиацией.

У Джона было плохое зрение. В юности он отказывался носить очки. Когда в подростковом возрасте Леннон посещал кинотеатры, он просил своих приятелей рассказывать ему о происходящем на экране. Уже когда музыкант стал знаменитым, он нашел свою "фирменную" форму очков. Привычный для нас образ Леннона возник в конце 60-х, когда The Beatles практически распался.

3. Молодой Леннон возглавлял известную в Ливерпуле банду хулиганов, которая держала в страхе весь микрорайон. Сейчас таких агрессивных бездельников называют гопниками.

4. Воспитанием будущего рокера занималась его тетушка. Матери не было до него никакого дела. Хотя Джон боготворил мать. Ее смерть стала для него серьезным потрясением. Женщину сбил полицейский. С тех пор Леннон не любил тех, кто олицетворял закон и порядок.

5. В школе Джон учился плохо, зато издавал журнал, в котором рисовал карикатуры на преподавателей — бунтарский дух поселился в нем с малых лет.

6. Когда Джон самоутверждался в подростковой банде, он часто пересекался со своим будущими коллегами по The Beatles. Юный Леннон дрался и с Полом Маккартни, и с Джорджем Харрисоным. Свою первую бит-группу The Quarrymen Джон собрал ещё в школе, в ней было 5 музыкантов: два гитариста, два барабанщика и один играл на стиральной доске. Когда в команду пришли Пол Маккартни и Джордж Харрисон, название сменили на Silver Beetles, а потом на The Beatles.

7. Леннон сочинял тексты к песням, а ещё писал прозу и стихи.

8. Леннон стал миллионером в 23 года.

9. В 1963 году, выступая перед королевским семейством, объявляя очередной номер, Леннон с озорством воскликнул: "Тех, кто сидит на дешёвых местах, просим аплодировать. Остальные могут ограничиться позвякиванием своих драгоценных украшений!"

10. В середине 60-х Королева Елизавета II вручила битлам высшую награду — Орден Британской империи. В 1969 году музыкант вернул королеве эту награду с подписью "С любовью. Джон". Это был протест из-за поддержки Британии агрессии США во Вьетнаме.

The Beatles в Кишиневе: невозможное возможно>>>

11. Кроме своей музыкальной деятельности, Леннон был известен также как политический активист. Свои взгляды он высказывал как в песнях, так и в публичных выступлениях. В знаменитой песне "Imagine" выражены мысли Леннона о том, как должен быть устроен мир. Леннон проповедовал идеи равенства и братства людей, мира, свободы. Это сделало его кумиром хиппи и одним из самых значительных общественных деятелей 1960-х — 1970-х годов.

12. Он несколько лет был невъездным в США. По большей части из-за своих политических взглядов и высказываний. Некоторым и современным политикам его слова не придутся по душе и сегодня.

13. На последней прижизненной фотографии Леннон изображен со своим убийцей Марком Чепменом.

14. Чепмен пять раз выстрелил в спину Леннона, когда тот возвращался вместе с женой Йоко Оно из студии звукозаписи Hit Factory. Через 25 минут врачи констатировали смерть Леннона от потери крови. Комиссия по условно-досрочному освобождению в США в этом году в десятый раз отказала в освобождении убийце Леннона.

15. Имя Джона Леннона увековечено во многих странах мира: в Японии открыт Музей Джона Леннона; памятники музыканту есть в Гаване, Вильнюсе, Ливерпуле, на острове, недалеко от Рейкъявика; во Львове его именем названа улица. Также в честь Леннона переименован Ливерпульский аэропорт, назван астероид и кратер на Меркурии.

Даже спустя почти 40 лет после смерти Леннон не запомнился всем, как домашний и любящий Джон. Он останется навеки бунтарем. А эта композиция и есть его настоящий лейтмотив.

Кстати, раньше в октябре в Кишиневе проходил ежегодный музыкальный фестиваль "Аве "Битлз". Был когда-то на Ботанике и ресторан Beatles. И, получается, все, больше нет памятных мест в нашем городе?! То ли от скуки, то ли из-за самоиронии, кишиневцы находят, все-таки, возможность прикоснуться к славе легенды рок-н-ролла… Например, в интернете гуляет афиша, анонсирующая концерт The Beatles в Кишиневе в 2010 году. И фото участников квартета прилагается>>>>